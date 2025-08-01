Что известно об обновленной версии?

Информация о возможном релизе поступила от аккаунта PlayStation Game Size, который отслеживает изменения во внутренней базе данных PlayStation Store. Инсайдер уточнил, что речь идет именно о нативной версии для PS5, а не об обычном патче для игры, вышедшей на PS4. Этот аккаунт имеет высокую репутацию, поскольку ранее он точно сообщал о выходе обновления для Cyberpunk 2077 и о новой игре в серии Assassin's Creed, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Эта новость может показаться странной, ведь всего несколько месяцев назад PR-директор Warhorse Studios заявлял, что студия не планирует делать ремастер или ремейк первой части. Он объяснял это нехваткой ресурсов и концентрацией на поддержке успешной второй части. Однако выпуск порта, а не полноценного ремастера, требует значительно меньше усилий, поэтому такой шаг вполне вероятен.

Потенциальный выход обновленной Kingdom Come: Deliverance имеет смысл на фоне огромного успеха ее сиквела. Многие новые игроки захотели ознакомиться с началом истории, но столкнулись с тем, что оригинальная игра 2018 года на консолях имела немало технических проблем и ошибок.

Нативная версия для PS5 могла бы исправить эти недостатки, предложив игрокам стабильную частоту кадров, более высокое разрешение и общие технические улучшения.

К сожалению, никаких предположений о хотя бы приблизительном времени релиза Kingdom Come: Deliverance для PS5 пока нет. Даже если разработка и идет, студия объявит о ней ближе к релизу.