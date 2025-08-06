EA FC 26 має всі шанси стати революційною частиною серії, оскільки вона принесе масштабні зміни в Ultimate Team, повідомляє 24 Канал з посиланням на EA Sports.

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Якими будуть зміни в Rivals?

Основний режим самого UT отримає чимало змін. Відтепер гравці отримуватимуть більші бонуси за перемогу в кількох матчах поспіль. При цьому геймерам повідомлятимуть, що їхній суперник наразі у переможній серії аби надати додаткову мотивацію його здолати.

Також більше не буде змоги "зависнути" у високому дивізіоні та програвати там незліченну кількість матчів без наслідків. Гра відстежуватиме кількість поразок та перемістить вас у нижчий дивізіон, якщо їх буде забагато.

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Найбільшим нововведенням в Rivals стане поява "Bounties". Це цілі на матчі, за виконання яких гравець отримуватиме додаткову винагороду, навіть якщо програє сам матч. До прикладу, можна буде отримати додаткові монетки за забивання останнього гола в поєдинку тощо.

Чого очікувати від оновленого FUT Champs?

Суттєвого оновлення зазнає і найбільш змагальний режим FUT Champs або ж Weekend League.

Зокрема, аби потрапити в нього і поборотися за круті нагороди більше не потрібно буде проходити відбір, відомий як Play-Off.

Якщо ви граєте в 5-му дивізіоні або вище і маєте необхідну кількість кваліфікаційних балів – вас буде автоматично допущено до FUT Champs.

На додачу, розробники вирішили створити аналог цього режиму для менш хардкорних гравців. Так в EA FC 26 з'явиться Challengers – по суті нова Weekend League для менш майстерних геймерів.

Перший погляд на меню нової ліги / Фото EA

Ця "ліга" буде відкрита для всіх гравців нижче 5-го дивізіону та проходитиме одночасно зі звичною FUT Champs. Формат проведення буде ідентичним, а відрізнятиметься лише рівень нагород, який буде помітно нижчим.

Що таке Live Events?

Найцікавішою стане поява в грі так званих Live Events – турнірів, обмежених у тривалості, які змусять гравців експериментувати зі складами своїх команд, ставлячи для них різноманітні вимоги.

Вони будуть поділені на два типи: "Gauntlet" та "Tournament".

Перші складатимуться з п'яти раундів, кожен з яких вимагатиме новий склад. Гравець переходитиме у наступний раунд, навіть за умови поразки в попередньому, але чим більше перемог – тим кращі нагороди наприкінці.

Повний огляд нововведень – дивіться відео

Інший же тип буде фактично турнірами на вибування, що триватимуть чотири раунди. При цьому, після поразки можна буде спробувати свої сили ще раз, але після тріумфу у фіналі та отримання найвищих нагород – турнір для вас зачиниться.

Сітка турніру / Фото EA

Отож, на шанувальників віртуального футболу очікує чимало цікавого в цьому новому сезоні EA FC.