Один з директорів Larian Studios – Майкл Доус поділився вельми цікавою статистикою щодо продажів Baldur's Gate 3, інформує 24 Канал з посиланням на сторінку розробника у соцмережі X.

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Навіть у Ватикані зацінили BG 3

Як виявилося, серед мільйонів проданих копій найкращої гри 2023 року є дві куплені жителями найменшої держави у світі – Ватикану.

Про це розповів директор видавничого відділу Larian Майкл Доус у себе в X.

Розробник також додав, що окрім проданих ігор, ще один ватиканський користувач Steam має RPG у списку бажаного. Доус пожартував, що воліє думати, що це сам Папа римський Франциск.

Продано дві копії Baldur's Gate 3 у Ватикані з однією у списку бажань. Я хотів би думати, що останній – це просто Папа, який чекає, поки у нього з'явиться вільна хвилинка. Хотів би я побачити їхній список модифікацій,

– написав один з директорів студії.

Оскільки за останніми даними населення Ватикану становить 764 людини, то така можливість суто статистично цілком ймовірна, що неабияк розважило фанатів гри у коментарях до допису.