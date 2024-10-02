Через популярність модифікацій для культової RPG Baldur's Gate 3 в останньому патчі, що вже вийшов і на консолях, з'явився окремий "менеджер модів", який значно полегшує їх встановлення та використання.
Цікаво У що пограти: кращі затишні ігри з осінньою атмосферою
Larian рекомендують
У зв'язку з цим, портал gamesradar+ вирішив зібрати воєдино усі численні моди, які розробники проєкту з Larian Studios називали своїми улюбленими на різноманітних платформах – від YouTube до соцмережі X.
Результатом став список з 14 модифікацій, які змінюють чимало аспектів гри: від кількості персонажів підконтрольних гравцеві до зовнішнього вигляду ігрових "дайсів".
Які моди для Baldur's Gate 3 рекомендують Larian Studios:
- Adjustable Party Limit – дозволяє налаштувати розмір групи;
- Underwear of Rituals – додає в гру низку "зачарованих" комплектів спідньої білизни, що дають корисні характеристики;
- Kuo-Toa Playable Race – робить доступною для гри нову расу;
- Mystic Class – додає новий клас "Містика";
- Custom dice – величезна кількість дизайнів для ігрових кісток;
- FaerunColors – врізноманітнює одяг;
- UnlockLevelCurve – збільшує максимальний рівень персонажів до 20;
- All Camp Clothes and Dyes – в таборі з'являються 4 скрині з усім базовим одягом з гри;
- Kay's Hair Extensions – урізноманітнює зачіски;
- Better Inventory UI – покращує вікна інвентарю;
- Leicarna's Piercings: Crystals – додає нові кульчики;
- Weightless Gold – змінює вагу золота на 0;
- Faces of Faerun – нові обличчя для створення персонажів;
- ImpUI (ImprovedUI) – покращує інтерфейс.
Усі перелічені модифікації можна знайти на порталі mod.io та додати до свого "менеджера" BG 3, але слід зауважити, що не всі вони мають консольні версії.