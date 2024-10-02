Через популярність модифікацій для культової RPG Baldur's Gate 3 в останньому патчі, що вже вийшов і на консолях, з'явився окремий "менеджер модів", який значно полегшує їх встановлення та використання.

Цікаво У що пограти: кращі затишні ігри з осінньою атмосферою

Larian рекомендують

У зв'язку з цим, портал gamesradar+ вирішив зібрати воєдино усі численні моди, які розробники проєкту з Larian Studios називали своїми улюбленими на різноманітних платформах – від YouTube до соцмережі X.

Результатом став список з 14 модифікацій, які змінюють чимало аспектів гри: від кількості персонажів підконтрольних гравцеві до зовнішнього вигляду ігрових "дайсів".

Які моди для Baldur's Gate 3 рекомендують Larian Studios:

Adjustable Party Limit – дозволяє налаштувати розмір групи;

– дозволяє налаштувати розмір групи; Underwear of Rituals – додає в гру низку "зачарованих" комплектів спідньої білизни, що дають корисні характеристики;

– додає в гру низку "зачарованих" комплектів спідньої білизни, що дають корисні характеристики; Kuo-Toa Playable Race – робить доступною для гри нову расу;

– робить доступною для гри нову расу; Mystic Class – додає новий клас "Містика";

– додає новий клас "Містика"; Custom dice – величезна кількість дизайнів для ігрових кісток;

– величезна кількість дизайнів для ігрових кісток; FaerunColors – врізноманітнює одяг;

– врізноманітнює одяг; UnlockLevelCurve – збільшує максимальний рівень персонажів до 20;

– збільшує максимальний рівень персонажів до 20; All Camp Clothes and Dyes – в таборі з'являються 4 скрині з усім базовим одягом з гри;

– в таборі з'являються 4 скрині з усім базовим одягом з гри; Kay's Hair Extensions – урізноманітнює зачіски;

– урізноманітнює зачіски; Better Inventory UI – покращує вікна інвентарю;

– покращує вікна інвентарю; Leicarna's Piercings: Crystals – додає нові кульчики;

– додає нові кульчики; Weightless Gold – змінює вагу золота на 0;

– змінює вагу золота на 0; Faces of Faerun – нові обличчя для створення персонажів;

– нові обличчя для створення персонажів; ImpUI (ImprovedUI) – покращує інтерфейс.

Усі перелічені модифікації можна знайти на порталі mod.io та додати до свого "менеджера" BG 3, але слід зауважити, що не всі вони мають консольні версії.