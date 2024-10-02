Из-за популярности модификаций для культовой RPG Baldur's Gate 3 в последнем патче, что уже вышел и на консолях, появился отдельный "менеджер модов", который значительно облегчает их установку и использование.

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В связи с этим, портал gamesradar+ решил собрать воедино все многочисленные моды, которые разработчики проекта из Larian Studios называли своими любимыми на различных платформах – от YouTube до соцсети X.

Результатом стал список из 14 модификаций, которые меняют многие аспекты игры: от количества персонажей подконтрольных игроку до внешнего вида игровых "дайсов".

Какие моды для Baldur's Gate 3 рекомендуют Larian Studios:

Adjustable Party Limit – позволяет настроить размер группы;

– позволяет настроить размер группы; Underwear of Rituals – добавляет в игру ряд "заколдованных" комплектов нижнего белья, дающих полезные характеристики;

– добавляет в игру ряд "заколдованных" комплектов нижнего белья, дающих полезные характеристики; Kuo-Toa Playable Race – делает доступной для игры новую расу;

– делает доступной для игры новую расу; Mystic Class – добавляет новый класс "Мистика";

– добавляет новый класс "Мистика"; Custom dice – огромное количество дизайнов для игровых костей;

– огромное количество дизайнов для игровых костей; FaerunColors – разнообразит одежду;

– разнообразит одежду; UnlockLevelCurve – увеличивает максимальный уровень персонажей до 20;

– увеличивает максимальный уровень персонажей до 20; All Camp Clothes and Dyes – в лагере появляются 4 сундука со всей базовой одеждой из игры;

– в лагере появляются 4 сундука со всей базовой одеждой из игры; Kay's Hair Extensions – разнообразит прически;

– разнообразит прически; Better Inventory UI – улучшает окна инвентаря;

– улучшает окна инвентаря; Leicarna's Piercings: Crystals – добавляет новые сережки;

– добавляет новые сережки; Weightless Gold – изменяет вес золота на 0;

– изменяет вес золота на 0; Faces of Faerun – новые лица для создания персонажей;

– новые лица для создания персонажей; ImpUI (ImprovedUI) – улучшает интерфейс.

Все перечисленные модификации можно найти на портале mod.io и добавить в свой "менеджер" BG 3, но следует заметить, что не все они имеют консольные версии.