Редакция Games 24 предлагает подборку уютных игр, которые идеально подходят для того, чтобы завернуться в одеяло и окунуться в осенние вайбы с головой.

А тем временем Ubisoft начинает полномасштабную разработку The Division 3 – игру анонсировали еще в 2023 году

Cozy Grove



Cozy Grove / Скриншот из игры

Платформы:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One,

iOS, Android.

Cozy Grove полностью соответствует своему названию, ведь события происходят на волшебном, рисованном острове, где игроки помогают успокоить души местных призраков.

В роли разведчика духов вы будете проводить дни, раскрывая скрытые тайны и делая добрые дела, чтобы вернуть острову цвет и радость.

Игра имеет интересную механику – она синхронизируется с реальным временем и предлагает до часа нового контента ежедневно. Это делает ее идеальной для небольших ежедневных побегов для тех, кто ищет тепла и уюта в этот холодный и серый период.

Трейлер Cozy Grove

Dredge



Dredge / Скриншот из игры

Платформы:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One.

Для игроков, которые все же стремятся прикоснуться к чему-то жуткому, но без полного погружения в атмосферу ужаса, Dredge – это идеальный баланс.

Это рыболовное приключение протекает на фоне осенних пейзажей и приглашает игроков обследовать океан в поисках сокровищ. Однако игра не лишена атмосферы таинственности, поскольку игроки вскоре узнают, что не все загадки из глубин предназначены для раскрытия.

Сочетание успокаивающего геймплея и едва заметной жуткости делает эту игру идеальной для осенних вечеров. А еще здесь можно совершенствовать собственную лодку.

Трейлер Dredge

Firewatch



Firewatch / Скриншот из игры

Платформы:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One.

Firewatch предлагает уникальную атмосферу уединения на фоне живописных пейзажей в самом сердце лесов Вайоминга, США. Игроки берут на себя роль наблюдателя, которому нужно выполнить ряд задач перед началом нового сезона: проверить трейлы, исследовать территорию и познакомиться с дикой природой.

Теплые, осенние оттенки игры и атмосферная подача истории погружают в тихий, увлекательный мир. Игра дарит очень необычный опыт рассказывая увлекательную историю с рядом загадочных событий, тайн и поводов порефлексировать.

Это идеальный тайтл для тех, кто хочет несколько замедлить быстрый темп ежедневных дел и насладиться спокойствием на природе хотя бы виртуально.

Трейлер Firewatch

Kentucky Route Zero



Kentucky Route Zero / Скриншот из игры

Платформы:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One.

Kentucky Route Zero в меланхоличной атмосфере предлагает игроку путешествие через сердце Америки. Игра четко напоминает о мрачной стороне осени, поэтому если вам не хватает серьезной атмосферы – этот тайтл точно для вас.

Эта минималистичная приключенческая игра исследует американскую историю и ее темы потерь и трудностей, и все это в визуально выразительном стиле. Медленное повествование и жуткая атмосфера игры создают захватывающий опыт, что делает ее уместным выбором для спокойного осеннего вечера.

Трейлер Kentucky Route Zero

Lake



Lake / Скриншот из игры

Платформы:

PC,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One.

Lake рассказывает игрокам историю Мередит, дизайнера программного обеспечения, которая оставляет свою стремительную карьеру в большом городе, чтобы провести несколько недель, разнося почту в маленьком городке в Орегоне.

Благодаря медленному, исследовательскому геймплею и очаровательным пейзажам игра завораживает, несмотря на свою простую графику.

Lake – это расслабляющая игра, которая приглашает вас задуматься над простыми жизненными радостями. Это идеальное развлечение для тех, кто стремится сбросить с себя груз обыденности хотя бы на этот осенний уютный вечер.

Трейлер Lake

Life Is Strange



Life Is Strange / Скриншот из игры

Платформы:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One,

iOS, Android.

Life Is Strange – это сюжетная игра, идеально подходящая для отдыха осенью. Она напоминает сериал, поделена на эпизоды и имеет характерный стиль подачи, который точно не оставит вас в стороне.

Игра известна своим геймплеем, основой которого является выбор, который имеет последствия для дальнейшего развития истории. Здесь все действительно зависит от ваших действий. К тому же это не единственная игра, а целая серия, продолжение которой, кстати, выйдет уже этой осенью. Поэтому самое время пройти, или перепройти Life Is Strange и True Colors, встретить ее незабываемых персонажей, и подготовиться к Life Is Strange 2.

Трейлер Life Is Strange