Редакція Games 24 пропонує добірку затишних ігор, які ідеально підходять для того, щоб загорнутися в ковдру та поринути в осінні вайби з головою.

А тим часом Ubisoft починає повномасштабну розробку The Division 3 – гру анонсували ще у 2023 році

Cozy Grove



Cozy Grove / Скриншот з гри

Платформи:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One,

iOS, Android.

Cozy Grove повністю відповідає своїй назві, адже події відбуваються на чарівному, мальованому острові, де гравці допомагають заспокоїти душі місцевих привидів.

У ролі розвідника духів ви будете проводити дні, розкриваючи приховані таємниці та роблячи добрі справи, щоб повернути острову колір і радість.

Гра має цікаву механіку – вона синхронізується з реальним часом і пропонує до години нового контенту щодня. Це робить її ідеальною для невеличких щоденних втеч для тих, хто шукає тепла та затишку в цей холодний та сірий період.

Трейлер Cozy Grove

Dredge



Dredge / Скриншот з гри

Платформи:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One.

Для гравців, які все ж прагнуть доторкнутися до чогось моторошного, але без повного занурення в атмосферу жаху, Dredge – це ідеальний баланс.

Ця рибальська пригода протікає на тлі осінніх пейзажів і запрошує гравців обстежити океан в пошуках скарбів. Однак гра не позбавлена атмосфери таємничості, оскільки гравці незабаром дізнаються, що не всі загадки з глибин призначені для розкриття.

Поєднання заспокійливого геймплею та ледь помітної моторошності робить цю гру ідеальною для осінніх вечорів. А ще тут можна вдосконалювати власний човен.

Трейлер Dredge

Firewatch



Firewatch / Скриншот з гри

Платформи:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One.

Firewatch пропонує унікальну атмосферу усамітнення на тлі мальовничих пейзажів в самому серці лісів Вайомінгу, США. Гравці беруть на себе роль наглядача, якому потрібно виконати низку завдань перед початком нового сезону: перевірити трейли, дослідити територію та познайомитися з дикою природою.

Теплі, осінні відтінки гри та атмосферна подача історії занурюють у тихий, захоплюючий світ. Гра дарує дуже незвичний досвід розповідаючи захоплюючу історію з низкою загадкових подій, таємниць та приводів порефлексувати.

Це ідеальний тайтл для тих, хто хоче дещо сповільнити швидкий темп щоденних справ і насолодитися спокоєм на природі бодай віртуально.

Трейлер Firewatch

Kentucky Route Zero



Kentucky Route Zero / Скриншот з гри

Платформи:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One.

Kentucky Route Zero в меланхолійній атмосфері пропонує гравцю подорож через серце Америки. Гра чітко нагадує про похмурий бік осені, тож якщо вам бракує серйозної атмосфери – цей тайтл точно для вас.

Ця мінімалістична пригодницька гра досліджує американську історію та її теми втрат і труднощів, і все це у візуально виразному стилі. Повільна розповідь і моторошна атмосфера гри створюють захопливий досвід, що робить її доречним вибором для спокійного осіннього вечора.

Трейлер Kentucky Route Zero

Lake



Lake / Скриншот з гри

Платформи:

PC,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One.

Lake розповідає гравцям історію Мередіт, дизайнерки програмного забезпечення, яка залишає свою стрімку кар'єру у великому місті, щоб провести кілька тижнів, розносячи пошту в маленькому містечку в Орегоні.

Завдяки повільному, дослідницькому геймплею та чарівним пейзажам гра заворожує, попри свою просту графіку.

Lake – це розслаблююча гра, яка запрошує вас замислитися над простими життєвими радощами. Це ідеальна розвага для тих, хто прагне скинути з себе тягар буденності хоча б на цей осінній затишний вечір.

Трейлер Lake

Life Is Strange



Life Is Strange / Скриншот з гри

Платформи:

PC,

Switch,

PS5,

PS4,

Xbox Series X|S,

Xbox One,

iOS, Android.

Life Is Strange – це сюжетна гра, що ідеально підходить для відпочинку восени. Вона нагадує серіал, поділена на епізоди і має характерний стиль подачі, який точно не залишить вас осторонь.

Гра відома своїм геймплеєм, основою якого є вибір, який має наслідки для подальшого розвитку історії. Тут все справді залежить від ваших дій. До того ж це не єдина гра, а ціла серія, продовження якої, до речі, вийде вже цієї осені. Тож саме час пройти, або перепройти Life Is Strange та True Colors, зустріти її незабутніх персонажів, та підготуватися до Life Is Strange 2.

Трейлер Life Is Strange