В інтерв'ю журналісту Стівену Тотіло Гереті підтвердив, що протягом наступного місяця він перейде на нову посаду виконавчого продюсера The Division 3.

Дивіться також Геймер виявив незвичну великодку в Star Wars Outlaws на ПК – заховані максимальні налаштування

Новини The Division 3 та Star Wars: The Outlaws

Гереті, який відіграв ключову роль у розробці перших двох частин The Division, залишить Star Wars: The Outlaws в руках досвідченої команди. Хоча The Outlaws все ще потребує остаточних оновлень і доопрацювань, Гереті наголосив, що інші члени команди контролюватимуть ці завершальні етапи, що дозволить йому зосередитися на наступній главі франшизи The Division.

Офіційний анонс The Division 3 відбувся у вересні 2023 року, разом з новиною про те, що Гереті стане продюсером гри та всієї франшизи. Майже через рік після анонсу Ubisoft повідомила, що повноцінна розробка ще не розпочалася і почнеться лише після завершення роботи над Star Wars: The Outlaws.

Подробиці щодо сюжету та місця дії The Division 3 залишаються нерозкритими. Дія першої гри серії розгорталася у зруйнованому зимою Нью-Йорку, тоді як друга частина перенесла гравців у літню версію Вашингтона, округ Колумбія, а в доповненнях знову повернулася до Нью-Йорка.

Згідно з поточними графіками, реліз The Division 3 очікується наприкінці 2027 року, можливо, на консолях наступного покоління.

Проблеми в Ubisoft

А тим часом Ubisoft переживає далеко не найкращі часи. Після релізу Star Wars: The Outlaws компанію переслідують невдачі. Гра була прийнята прохолодно серед геймерів і попри свої середні оцінки, не задовольнила Ubisoft, тож компанія вирішила випустити її на платформі Steam. Водночас після релізу The Outlaws ціни на акції Ubisoft впали до найнижчої за 10 років позначки.

Втім, це був не рекорд. Нещодавно компанія скасувала заплановану презентацію нової гри за популярною франшизою Assassin's Creed. Нова гра з приставкою Shadows повинна була з'явитися на ігровому шоу Tokyo Games Show 2024, однак в останній момент презентацію скасували, а саму гру перенесли на кілька місяців.

До теми Ubisoft відклала вихід Assassin's Creed Shadows: нова дата виходу гри

Після цієї новини акції компанії обвалилися ще більше, а в ігровій спільноті поповзли чутки про продаж Ubisoft. В той час, як такий сценарій здається нереальним, рада директорів компанії ініціювала розслідування невдалих рішень та відповідні зміни. Першою значною зміною стало повернення ігор Ubisoft у Steam, а про подальші зміни спільнота дізнається згодом і схоже їх буде чимало.