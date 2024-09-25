Гра буде доступна на ПК (через Ubisoft Connect, Epic Games Store та Steam), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X та Xbox Series S. Тож цього разу Assassin's Creed Shadows вийде в Steam одночасно з іншими платформами, як зазначено на сторінці гри в X.

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Затримка, за словами Ubisoft та розробника Ubisoft Quebec, пов'язана з необхідністю додаткового часу для полірування гри та реалізації ключових функцій.

Рішення було прийнято після слабшого, ніж очікувалося, запуску Star Wars Outlaws, іншої гри з відкритим світом від Ubisoft, що сприяло тому, що розробники вирішили взяти додатковий час для забезпечення більш плавного релізу.

Окрім затримки релізу, Ubisoft також повідомила про серйозні зміни у своїй стратегії після запуску гри. Видавець більше не дотримуватиметься традиційної моделі сезонних перепусток. Як наслідок, гравцям, які оформили передзамовлення на Assassin's Creed Тіні, будуть повернуті гроші, і вони отримають перше з двох запланованих доповнень безкоштовно після релізу гри.

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Дія Assassin's Creed Shadows розгортається у феодальній Японії 1579 року і розповідає про двох головних героїв: Наое, спритну і непомітну шинобі, та Ясуке, легендарного темношкірого самураєм. Історія гри обіцяє занурити гравців у багатий, історично натхненний відкритий світ, сповнений інтриг та екшену.