На відміну від оригінальної гри, Ghost of Yotei не продовжуватиме історію Джина Сакая, останнього самурая свого клану, повідомляє PlayStation.

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Натомість дія перенесеться у 1603 рік на острів Хоккайдо, а саме в околиці гори Йотей. Гравці візьмуть на себе роль нової протагоністки, мандрівної воїтельки, на ім'я Ацу, яка перевтілилася у мантію "привида" у цьому новому розширеному сеттингу.

Трейлер Ghost of Yotei: дивіться відео

Чого чекати від гри

Ghost of Yotei обіцяє багатий і захоплюючий світ, наповнений безкрайніми луками, засніженими просторами і несподіваними небезпеками. Розробники мають на меті поєднати знайому атмосферу та інноваційні рішення, запровадивши нові механіки, зброю та покращення геймплею. Атмосферну історію та бої також збережуть, адже вони стали візитівкою Ghost of Tsushima.

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Трейлер продемонстрував захоплюючі візуальні ефекти, включаючи величезну відстань пострілу, приголомшливе зоряне небо, полярні сяйва та ще більш реалістичні ефекти вітру.

Наразі підтверджено вихід гри лише для PlayStation 5. Ghost of Yotei вийде у 2025 році, а більше подробиць буде розкрито у найближчі місяці.