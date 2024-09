Ghost of Yotei / PlayStation

Sucker Punch Productions офіційно анонсувала Ghost of Yotei, довгоочікуване продовження хіта 2020 року Ghost of Tsushima. Представлена під час вересневої трансляції State of Play, нова гра обіцяє гравцям нову пригоду, яка відбудеться через 300 років після подій попередньої частини.