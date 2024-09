Ролик називається Time Ghost і триває трохи більше чотирьох хвилин. За ним стоїть та ж сама команда розробників, яка раніше створила технічні демонстрації The Blacksmith, Book of the Dead і The Heretic.

Деталі та дата виходу

Візуальні досягнення дозволили графіці в Time Ghost виглядати феноменально. Демонстрація використовує покращення, зроблені в HDRP (High Definition Render Pipeline – конвеєр рендерингу високої чіткості), різноманітні нові варіанти освітлення за допомогою APV, змішування сценаріїв, димового освітлення та сильний акцент на продуктивності за допомогою їхнього GPU Resident Drawer. Той, хто застосує рушій, буде використовувати такі інструменти, як VFX Graph і Shader Graph, щоб адаптувати свою графіку до того, як він хоче, щоб виглядав фінальний проєкт.

На кадрах одягу крупним планом можна побачити навіть окремі волокна тканини. Одяг реалістично деформується, навіть у сценах з великою кількістю руху, наприклад, коли персонажі біжать. Хоча графіка достатньо реалістична, під час бігу персонажі все ще виглядають дещо роботизованими, що може бути пов'язано з розташуванням кінцівок і може бути виправлено достатньо вправними руками розробника.

Однією з речей, на якій зосередилися в Unity 6, було використання машинного навчання для створення точної та реалістичної деформації тканини. Для цього вони використовували Unity Sentis, де тренували ML-модель за допомогою 2 000 кадрів анімації. Точні деформації відбуваються за 0,8 мілісекунди на кадр, що дозволяє підтримувати високу візуальну точність.

Unity 6 має багато нових функцій, які демонструються в технічній демонстрації Time Ghost, включаючи покращену систему обробки волосся. На крупних планах персонажа ви можете побачити волосся високої щільності, яке моделюється в реальному часі. Ця функція була вперше використана в Enemies, а тепер система, що використовується для створення волосся, була значно вдосконалена, дозволяючи плавний рендеринг LOD, автоматичну генерацію LOD і об'ємний вітер для створення реалістичної і функціонуючої системи волосся, яка має правильну фізику залежно від ситуації.

Unity опублікувала пост у блозі, в якому детально описує новий рушій і те, чого можна очікувати від його використання. Є багато нових функцій, включаючи нову та покращену систему зіткнень VFX, яка дозволяє створювати більш стабільні та надійні покращені зіткнення.

Рушій Unity 6 буде випущено 17 жовтня.