Серія Barbie Horse Adventures була справжнім "прихованим діамантом" серед відеоігор "нульових", в який грали усі типи геймерів – як маленькі дівчатка, так і брутальні шанувальники шутерів, інформує 24 Канал.

Чи вдасться повернення легендарної серії?

Ігри серії дозволяли гравцям опікуватися власною стайнею. Для цього потрібно було приручати, годувати, доглядати та дресувати коней.

Центральною частиною ігрового процесу були різноманітні способи верхової їзди – від кінних перегонів до виконання трюків.

17 років ця франшиза була на паузі, аж ось відбувся анонс Barbie Horse Trails – пригодницької гри з відкритим світом, яка позиціонує себе як духовну наступницю олдскульних проєктів.

Трейлер гри – дивіться відео

Майбутня гра, окрім верхової їзди, запропонує гравцям чимало цікавих головоломок, які урізноманітнять дослідження світу.

Окрім того, величезну увагу приділили аспекту догляду скакунів. Ви зможете зміцнити зв'язок зі своїм конем, чистячи, годуючи, доглядаючи та балуючи його смаколиками.

Реліз Barbie Horse Trails призначений на 10 жовтня 2025 року на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Отож, охочим поринути у ностальгію геймерам залишилося чекати не так довго.