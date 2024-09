Ролик называется Time Ghost и длится чуть больше четырех минут. За ним стоит та же самая команда разработчиков, которая ранее создала технические демонстрации The Blacksmith, Book of the Dead и The Heretic.

Смотрите также Создатель мема "This is Fine" хочет сделать из него компьютерную игру

Детали и дата выхода

Визуальные достижения позволили графике в Time Ghost выглядеть феноменально. Демонстрация использует улучшения, сделанные в HDRP (High Definition Render Pipeline – конвейер рендеринга высокой четкости), разнообразные новые варианты освещения с помощью APV, смешивания сценариев, дымового освещения и сильный акцент на производительность с помощью их GPU Resident Drawer. Тот, кто применит движок, будет использовать такие инструменты, как VFX Graph и Shader Graph, чтобы адаптировать свою графику к тому, как он хочет, чтобы выглядел финальный проект.

На кадрах одежды крупным планом можно увидеть даже отдельные волокна ткани. Одежда реалистично деформируется, даже в сценах с большим количеством движения, например, когда персонажи бегут. Хотя графика достаточно реалистична, во время бега персонажи все еще выглядят несколько роботизированными, что может быть связано с расположением конечностей и может быть исправлено достаточно умелыми руками разработчика.

Одной из вещей, на которой сосредоточились в Unity 6, было использование машинного обучения для создания точной и реалистичной деформации ткани. Для этого они использовали Unity Sentis, где тренировали ML-модель с помощью 2 000 кадров анимации. Точные деформации происходят за 0,8 миллисекунды на кадр, что позволяет поддерживать высокую визуальную точность.

Unity 6 имеет много новых функций, которые демонстрируются в технической демонстрации Time Ghost, включая улучшенную систему обработки волос. На крупных планах персонажа вы можете увидеть волосы высокой плотности, которые моделируются в реальном времени. Эта функция была впервые использована в Enemies, а теперь система, используемая для создания волос, была значительно усовершенствована, позволяя плавный рендеринг LOD, автоматическую генерацию LOD и объемный ветер для создания реалистичной и функционирующей системы волос, которая имеет правильную физику в зависимости от ситуации.

Смотрите новую демонстрацию Unity 6: видео

Unity опубликовала пост в блоге, в котором подробно описывает новый движок и то, чего можно ожидать от его использования. Есть много новых функций, включая новую и улучшенную систему столкновений VFX, которая позволяет создавать более стабильные и надежные улучшенные столкновения.

Движок Unity 6 будет выпущен в продажу 17 октября.