Що це буде

Гра під назвою This is fine: Maximum Cope буде "класичним олдскульним платформером, в якому Question Hound [це ім'я собаки на картинці, – прим. ред] занурюється глибоко у свою підсвідомість, щоб боротися з монстрами та демонами, які, як і ми всі, бігають у нашому мозку", - йдеться в оголошенні на Kickstarter, яке першим помітило видання The Verge.

Сам мем насправді народився з коміксу під назвою "Gunshow", який і малював Кей Сі Грін. Користувачі інтернету в якийсь момент вихопили його з контексту й почали використовувати задля створення своїх жартів.

Судячи з опису на нас чекає вельми цікава сутичка з численними істотами, які "живляться страхом і тривогою". Ось, що пише автор на сторінці: "Бігайте, стрибайте та використовуйте свої нові навички, щоб дослідити переповнений розум Question Hound і допомогти йому вибити з нього всю гидоту! Допоможіть йому тримати хвилі депресії на відстані! І пролийте світло на його найтемніші страхи".

Автор коміксу збирає гроші на втілення свого задуму й просить усіх охочих задонатити йому на Kickstarter.

Ось невеликий тизер проєкту, але він – це єдине, що ми наразі маємо: відео