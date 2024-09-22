Ігри жанру RPG мають властивість захоплювати геймерів на сотні годин і, схоже, довгоочікуване продовження серії Dragon Age не стане винятком з цього правила.

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Приготуйтеся до довгої пригоди

Ігровий процес The Veilguard знаменує радикальний відхід від формули попередніх Dragon Age, адже гра більше не буде пропонувати геймерам відкритий світ, а натомість перейде до схеми своєрідних "хабів".

Одначе новинка обіцяє зібрати усі найкращі риси ігор BioWare: гарно прописаних компаньйонів, цікавий сюжет та видовищну бойову систему, в дечому натхненну Mass Effect 3.

Як розповіли розробники у нещодавньому інтерв'ю, повне проходження Dragon Age: The Veilguard може тривати до 100 годин, а може й більше.

Для порівняння: повне проходження Dragon Age: Inquisition може тривати в середньому до 150 годин, тоді як Origins потребує на це близько 90.

Трейлер гри – дивитися відео

Слід зазначити, що 100 годин – це число, яке вийшло у самих працівників студії за умови того, що вони намагалися пройти гру на всі 100%.

Мінімальна кількість часу на яку можуть розраховувати геймери, що бажають зосередитися лише на головній сюжетній лінії – близько 40 годин.

Різниця між типами проходження у 60 годин може означати, що попри напіввідкритий світ The Veilguard, ймовірно, матиме багато цікавих додаткових завдань та історій.

Отож, геймерам залишається лише дочекатися 31 жовтня, адже саме тоді відбудеться реліз гри на ПК, PS5 та Xbox Series.