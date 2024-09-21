Concord став яскравим прикладом приказки "розмах на гривню, удар – на копійку", адже шутер закрили всього лише через 2 тижні після релізу, попри довгі роки розробки та багатомільйонний бюджет.

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Sony покладали величезні надії на Concord

За понад вісім років розробки шутера Concord, його видавці з Sony витратили на гру більш як 400 мільйонів доларів, стверджує Колін Моріарті – колишній співробітник IGN.

У своєму подкасті Sacred Symbols журналіст розповів, що мав ексклюзивну розмову з кимось, хто працював над Concord і дізнався від нього деякі дивовижні подробиці про гру та її провальний реліз.

Трейлер гри – дивитися відео

До моменту, коли гра перейшла в стан альфа-версії (у першому кварталі 2023 року – ред.), вони вже витратили на неї близько 200 мільйонів доларів,

– стверджує Моріарті.

За його словами решта витрат пішли на те аби "просто випустити гру", оскільки до її розробки на кінцевих етапах було залучено величезну кількість інших студій шляхом аутсорсингу.

Усе це відбувалося через переконання всередині Sony, що гра стане "майбутнім PlayStation".

У них були такі великі амбіції щодо цієї гри, що всередині компанії її називали проєктом Sony, схожим на "Зоряні війни",

– розповідає Колін.

За інформацією журналіста, це призвело до величезних проблем, оскільки проєкт став своєрідною "священною коровою", а будь-які негативні відгуки про нього просто ігнорувалися.

Краще не порівнювати бюджети

У результаті Concord проіснував 14 днів та продався тиражем у 25 тисяч копій.

Геймери у мережі були вражені новиною про величезне фінансування гри, особливо дико це виглядає у порівнянні з іншими дійсно класними проєктами під егідою Sony.

До прикладу, за інформацією з відкритих джерел, бюджети інших відомих ігор складали:

Spider Man 2 – 315 мільйонів доларів

The Last Of Us Part 2 – понад 220 мільйонів доларів

Horizon Forbidden West – 220 мільйонів доларів

God of War Ragnarok – 200 мільйонів доларів

Spider-Man (2018) – 90 мільйонів доларів

Ghost of Tsushima – 60 мільйонів доларів

Horizon Zero Dawn – 47 мільйонів доларів

Уся ця інформація лише посилює статус провалу десятиліття для Concord і навряд чи ця гра зможе "повернутися з мертвих" так, як це свого часу вдалося Cyberpunk 2077 чи No Man's Sky.