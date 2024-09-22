Игры жанра RPG имеют свойство захватывать геймеров на сотни часов и, похоже, долгожданное продолжение серии Dragon Age не станет исключением из этого правила.

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Приготовьтесь к долгому приключению

Игровой процесс The Veilguard знаменует радикальный отход от формулы предыдущих Dragon Age, ведь игра больше не будет предлагать геймерам открытый мир, а вместо этого перейдет к схеме своеобразных "хабов".

Однако новинка обещает собрать все лучшие черты игр BioWare: хорошо прописанных компаньонов, интересный сюжет и зрелищную боевую систему, в чем-то вдохновленную Mass Effect 3.

Как рассказали разработчики в недавнем интервью, полное прохождение Dragon Age: The Veilguard может длиться до 100 часов, а может и больше.

Для сравнения: полное прохождение Dragon Age: Inquisition может длиться в среднем до 150 часов, тогда как Origins потребует на это около 90.

Трейлер игры – смотреть видео

Следует отметить, что 100 часов – это число, которое получилось у самих работников студии при условии того, что они старались пройти игру на все 100%.

Минимальное количество времени на которое могут рассчитывать геймеры, желающие сосредоточиться лишь на главной сюжетной линии – около 40 часов.

Разница между типами прохождения в 60 часов может означать, что несмотря на полуоткрытый мир The Veilguard, вероятно, будет иметь много интересных дополнительных задач и историй.

Поэтому, геймерам остается только дождаться 31 октября, ведь именно тогда состоится релиз игры на ПК, PS5 и Xbox Series.