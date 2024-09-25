В отличие от оригинальной игры, Ghost of Yotei не будет продолжать историю Джина Сакая, последнего самурая своего клана, сообщает PlayStation.

Читайте на сайте Разработчики Dragon Age: The Veilguard рассказали сколько времени понадобится чтобы пройти игру

Зато действие перенесется в 1603 год на остров Хоккайдо, а именно в окрестности горы Йотей. Игроки возьмут на себя роль новой протагонистки, странствующей воительницы, по имени Ацу, которая перевоплотилась в мантию "призрака" в этом новом расширенном сеттинге.

Трейлер Ghost of Yotei: смотрите видео

Чего ждать от игры

Ghost of Yotei обещает богатый и захватывающий мир, наполненный бескрайними лугами, заснеженными просторами и неожиданными опасностями. Разработчики намерены совместить знакомую атмосферу и инновационные решения, внедрив новые механики, оружие и улучшения геймплея. Атмосферную историю и бои также сохранят, ведь они стали визитной карточкой Ghost of Tsushima.

Смотрите также Будущее компьютерных игр: разработчики показали новый движок Unity 6 и его возможности

Трейлер продемонстрировал захватывающие визуальные эффекты, включая огромное расстояние выстрела, потрясающее звездное небо, полярные сияния и еще более реалистичные эффекты ветра.

Пока подтвержден выход игры только для PlayStation 5. Ghost of Yotei выйдет в 2025 году, а больше подробностей будет раскрыто в ближайшие месяцы.