Игра будет доступна на ПК (через Ubisoft Connect, Epic Games Store и Steam), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и Xbox Series S. Поэтому на этот раз Assassin's Creed Shadows выйдет в Steam одновременно с другими платформами, как указано на странице игры в X.

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Задержка, по словам Ubisoft и разработчика Ubisoft Quebec, связана с необходимостью дополнительного времени для полировки игры и реализации ключевых функций.

Решение было принято после более слабого, чем ожидалось, запуска Star Wars Outlaws, другой игры с открытым миром от Ubisoft, что способствовало тому, что разработчики решили взять дополнительное время для обеспечения более плавного релиза.

Помимо задержки релиза, Ubisoft также сообщила о серьезных изменениях в своей стратегии после запуска игры. Издатель больше не будет придерживаться традиционной модели сезонных пропусков. Как следствие, игрокам, оформившим предзаказ на Assassin's Creed Тени, будут возвращены деньги, и они получат первое из двух запланированных дополнений бесплатно после релиза игры.

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Действие Assassin's Creed Shadows разворачивается в феодальной Японии 1579 года и рассказывает о двух главных героях: Наоэ, ловкой и незаметной шиноби, и Ясуке, легендарного темнокожего самурая. История игры обещает погрузить игроков в богатый, исторически вдохновленный открытый мир, полный интриг и экшена.