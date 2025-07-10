Розробник Baldur's Gate 3 пригадав кумедну історію, яка трапилася 5 років тому та могла "засвітити" у мережі дату повного виходу гри задовго до релізу, інформує 24 Канал з посиланням на його профіль у X.

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Увесь час поки Baldur's Gate 3 перебувала в ранньому доступі, дата релізу гри була прихована на видноті, написана на пляшці віскі в якомусь барі.

Зробив це, до речі, не аби хто, а один з директорів Larian Studios – Майкл Даус, цілих п'ять років тому.

Baldur's Gate 3 стала однією з найуспішніших ігор 2023 року та завоювала звання GOTY, що повністю виправдало її довгий процес розробки. Як виявилося, Larian Studios вдалося заздалегідь встановити конкретну дату релізу гри й дотриматися її в кінцевому результаті.

Ще більш дивовижним стало те, що одного вечора, ще до початку пандемії COVID-19, Майкл Даус написав цю дату на пляшці віскі та залишив її в барі.

Цікаво, що дата релізу BG3 так і не потрапила в мережу раніше часу.