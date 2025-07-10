Разработчик Baldur's Gate 3 вспомнил забавную историю, которая случилась 5 лет назад и могла "засветить" в сети дату полного выхода игры задолго до релиза, информирует 24 Канал со ссылкой на его профиль в X.

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Алкоголь мог нарушить NDA

Все время пока Baldur's Gate 3 находилась в раннем доступе, дата релиза игры была скрыта на виду, написанная на бутылке виски в каком-то баре.

Сделал это, кстати, не абы кто, а один из директоров Larian Studios – Майкл Даус, целых пять лет назад.

Baldur's Gate 3 стала одной из самых успешных игр 2023 года и завоевала звание GOTY, что полностью оправдало ее долгий процесс разработки. Как оказалось, Larian Studios удалось заранее установить конкретную дату релиза игры и придерживаться ее в конечном результате.

Еще более удивительным стало то, что однажды вечером, еще до начала пандемии COVID-19, Майкл Даус написал эту дату на бутылке виски и оставил ее в баре.

Интересно, что дата релиза BG3 так и не попала в сеть раньше времени.