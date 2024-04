Зовсім нещодавно, BG 3 тріумфувала на BAFTA Games Awards, що додало ще один титул Найкращої гри року до переліку нагород Larian Studios.

Завдяки останній звитязі, Baldur's Gate 3 стала першою в історії грою, якій вдалося отримати одразу всі 5 найголовніших нагород "Гра року".

Мова про так звану, "велику п'ятірку":

BAFTA

D.I.C.E

Game Developers Choice

Golden Joystick Awards

The Game Awards

Хоча історичне досягнення не підкорювалося жодному іншому проєкту, деякі були дуже близькими. Водночас як правило, саме BAFTA ставала на заваді.

Наприклад, шість років тому The Legend of Zelda: Breath of the Wild виграла перші чотири титули GOTY, але зрештою втратила останню нагороду на користь What Remains of Edith Finch.

Така сама ситуація сталася й торік з Elden Ring, яку на BAFTA обійшла Vampire Survivors.

Попередні переможці "великої п'ятірки" за останні 10 років / Скриншот з Gamerant

Тріумф Larian Studios вчергове показує як геймери та критики високо оцінили їхній проєкт, який з огляду на всі нагороди, може серйозно претендувати на звання найкращої гри не лише 2023 року, а й всього десятиліття.