Протагоністи відеоігор традиційно є обличчями своїх проєктів, інформує 24 Канал. Саме вони часто визначають успішність гри та стають справжніми символами для цілих поколінь геймерів.

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Однак іноді навіть у найпопулярніших проєктах можуть виникнути неприємні ситуації, коли головний герой виявляється не зовсім таким, як очікувалося. Це навіть може загрожувати успіху всієї гри. Про кількох таких персонажів розповідаємо разом з партнером PIN-UP Ukraine.

Джейсон Броді (Far Cry 3)

Far Cry 3 отримала безліч позитивних відгуків та стала однією з найуспішніших ігор свого покоління. Проте її головний герой Джейсон Броді виявився досить суперечливим персонажем.

Фанати франшизи майже одноголосно називають його одним із найменш цікавих персонажів багаторічної серії. Правду кажучи, він не вносить у неї нічого, окрім шаблонної озвучки та передбачуваних дій. Броді не є цілісним та прописаним героєм, а лише слугує "оболонкою" для гравця.

Головний герой Far Cry 3 / Фото Ubisoft

До того ж багато кого нервує, що Джейсона спочатку представляють як звичайного туриста, який потрапив у біду. А потім персонаж вмить стає вправним стрільцем та воїном, який швидко адаптується до смертельних умов.

Ця раптова зміна характеру здається штучною та неправдоподібною, через що просто не хочеться співпереживати головному герою.

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Дезмонд Майлз (Assassin's Creed)

Попри те, що мільйони геймерів обожнюють серію Assassin's Creed, а особливо її перші ігри, у цих розробках все ж є деякі очевидні недоліки. Наприклад, йдеться про Дезмонда – персонажа, який насправді був таким же сірим, як і середовище, в якому він перебував.

Болісно нудний і одноманітний Майлз майже зруйнував загальну феноменальну концепцію гри з переміщеннями в часі, а вставки з його сюжетною лінією частіше за все лише нервували геймерів.

Представлення Майлза: дивитися відео

І навіть через роки, на жаль для Ubisoft, фанати серії з теплотою згадують, наприклад, Еціо Аудіторе, але навряд чи хтось скаже добре слово про Дезмонда Майлза.

Ейден Пірс (Watch Dogs)

Не стане сюрпризом, що у цьому списку є ще один персонаж від Ubisoft. Якось повелося, що саме ця компанія створює цікаві відкриті світи та напрочуд харизматичних злодіїв, але не може нічого вдіяти з головними героями.

Не став винятком і протагоніст амбітної Watch Dogs, якій свого часу навіть пророкували, що вона стане "вбивцею GTA".

Головний герой Watch Dogs / Фото Ubisoft

Ейден Пірс, очевидно, перейняв найгірші риси Дезмонда та Джейсона, поєднавши у собі беземоційність, нічим не пояснені навички суперсолдата та якусь загальну незугарність.

На перший погляд, технологічний геній у плащі мав досить непогану передісторію та мотив, що давали йому шанси стати культовим героєм. Однак з плином гри Ейден так і не розкрився, залишившись беземоційним персонажем, який мав стільки ж індивідуальності, що й листок паперу.

Сестри Блажкович (Wolfenstein: Youngblood)

Якщо вам подобаються персонажі, більшість реплік яких не обходиться без слів "чувак" чи "крутяк", то вам, ймовірно, приглянеться сестринський дует Джессі та Софії Блажкович. Але, якщо чесно, це майже все, чим вони запам'ятаються після проходження Wolfenstein: Youngblood.

Трейлер гри: дивитися відео

Окрім родинних зв'язків, цю пару майже нічого не пов'язує з улюбленцем мільйонів – харизматичним залізним солдатом Бі-Джеєм Блажковичем із попередніх частин Wolfenstein. І це сумно, беручи до уваги той потенціал, який мали на руках розробники.