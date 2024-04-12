Протагонисты видеоигр традиционно являются лицами своих проектов, информирует 24 Канал. Именно они часто определяют успешность игры и становятся настоящими символами для целых поколений геймеров.

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Однако иногда даже в самых популярных проектах могут возникнуть неприятные ситуации, когда главный герой оказывается не совсем таким, как ожидалось. Это даже может угрожать успеху всей игры. О нескольких таких персонажах рассказываем вместе с партнером PIN-UP Ukraine.

Джейсон Броди (Far Cry 3)

Far Cry 3 получила множество положительных отзывов и стала одной из самых успешных игр своего поколения. Однако ее главный герой Джейсон Броди оказался довольно противоречивым персонажем.

Фанаты франшизы почти единогласно называют его одним из наименее интересных персонажей многолетней серии. По правде говоря, он не вносит в нее ничего, кроме шаблонной озвучки и предсказуемых действий. Броди не является целостным и прописанным героем, а лишь служит "оболочкой" для игрока.

Главный герой Far Cry 3 / Фото Ubisoft

К тому же многих нервирует, что Джейсона сначала представляют как обычного туриста, попавшего в беду. А потом персонаж моментально становится умелым стрелком и воином, который быстро адаптируется к смертельным условиям.

Эта внезапная смена характера кажется искусственной и неправдоподобной, из-за чего просто не хочется сопереживать главному герою.

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Дезмонд Майлз (Assassin's Creed)

Несмотря на то, что миллионы геймеров обожают серию Assassin's Creed, а особенно ее первые игры, в этих разработках все же есть некоторые очевидные недостатки. Например, речь идет о Дезмонде – персонаже, который на самом деле был таким же серым, как и среда, в которой он находился.

Мучительно скучный и однообразный Майлз почти разрушил общую феноменальную концепцию игры с перемещениями во времени, а вставки с его сюжетной линией чаще всего лишь нервировали геймеров.

Представление Майлза: смотреть видео

И даже спустя годы, к сожалению для Ubisoft, фанаты серии с теплотой вспоминают, например, Эцио Аудиторе, но вряд ли кто-то скажет доброе слово о Дезмонде Майлзе.

Эйден Пирс (Watch Dogs)

Не станет сюрпризом, что в этом списке есть еще один персонаж от Ubisoft. Как-то повелось, что именно эта компания создает интересные открытые миры и удивительно харизматичных злодеев, но не может ничего поделать с главными героями.

Не стал исключением и протагонист амбициозной Watch Dogs, которой в свое время даже пророчили, что она станет "убийцей GTA".

Главный герой Watch Dogs / Фото Ubisoft

Эйден Пирс, очевидно, перенял худшие черты Дезмонда и Джейсона, соединив в себе безэмоциональность, ничем не объясненные навыки суперсолдата и какую-то общую неуклюжесть.

На первый взгляд, технологический гений в плаще имел довольно неплохую предысторию и мотив, что давали ему шансы стать культовым героем. Однако с течением игры Эйден так и не раскрылся, оставшись безэмоциональным персонажем, который имел столько же индивидуальности, что и листок бумаги.

Сестры Блажкович (Wolfenstein: Youngblood)

Если вам нравятся персонажи, большинство реплик которых не обходится без слов "чувак" или "крутяк", то вам, вероятно, приглянется сестринский дуэт Джесси и Софии Блажкович. Но, если честно, это почти все, чем они запомнятся после прохождения Wolfenstein: Youngblood.

Трейлер игры: смотреть видео

Кроме родственных связей, эту пару почти ничего не связывает с любимцем миллионов – харизматичным железным солдатом Би-Джеем Блажковичем из предыдущих частей Wolfenstein. И это печально, принимая во внимание тот потенциал, который имели на руках разработчики.