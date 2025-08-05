Розробники найкращої гри 2023 року відзначили річницю релізу проєкту, представивши шанувальникам низку цікавих статистичних даних, інформує 24 Канал з посиланням на допис у X.

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Яким було найважче досягнення у Baldur's Gate 3?

Зокрема, Larian Studios поділилися цікавими подробицями про найрідкісніші досягнення у Baldur's Gate 3.

Таким чином стало відомо, що 1,1 мільйона гравців пройшли гру в режимі "Тактика", тоді як менше 4% користувачів змогли перемогти Горташа у Зміїній Скелі, не скориставшись пастками.

Одначе, "найважчим" досягненням, яке підкорилося лише 1,82% гравців (2,26% на PlayStation), стало завдання заробити понад 100 золотих, граючи музику за клас Барда.

Ще більш неймовірною виявилася статистика щодо режиму Честі – спеціального режиму гри, який завершує проходження як тільки гравець зазнає поразки в бою, а його персонажі гинуть.

За даними Larian, 4647 гравців пройшли BG 3 в цьому хардкорному режимі, використовуючи персонажа 1 рівня.

Серед розмаїття інформації, також стало відомі найпопулярніші компаньйони у грі. Ними стали Вілл, Гейл та Тінесерда.