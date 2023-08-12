Baldur's Gate багато хто уже називає "грою десятиліття", а сотні тисяч гравців отримують неабияке задоволення від з'ясування усіх таємниць її чарівного та водночас моторошного світу.

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Одна з очевидних причин неймовірної популярності гри полягає в тому, наскільки унікальним може бути ігровий досвід кожного гравця, адже геймерам дають безліч свободи. Від того на чий бік стати у різних конфліктах, до того чи дати вийняти своє око болотній відьмі.

Вільні обирати ми й за кого грати: створити власного персонажа чи обрати когось з "заготовлених" героїв.

На офіційному обліковому записі Baldur's Gate 3 у соцмережі X, Larian Studios опублікували чимало даних з першого тижня після релізу.

Власноруч створеним персонажем гру почали 93% гравців. До того ж на цю мить, найпопулярнішим класом у грі із досить великим відривом є Паладин.

Найпопулярніші класи / Фото Larian Studios

Напівельфи тим часом стали найпопулярнішою расою, хоча їх перемога мінімальна, адже їх конкуренти – ельфи та люди відстали зовсім на трохи.

Найпопулярніші раси / Фото Larian Studios

Окрім вибору раси та класу, Larian також показали багато інших цікавих статистичних даних.

Наприклад, став відомим приголомшливий факт, що геймери витратили понад 1225 років сукупно, граючи у Baldur's Gate 3. А 88 з них було проведено у редакторі персонажа.

Ну і песика, на ім'я Дряпчик було почухано 750 тисяч разів.

Цікаві статистичні дані / Фото Larian Studios

Поділилися розробники й тим, як часто гравці обирали за основного героя "заготовлених" персонажів та хто був найпопулярнішим серед них. Тут пальма першості дісталася Гейлу.

Найпопулярніші заготовлені персонажі / Фото Larian Studios

Цілком ймовірно, що багато з цих статистичних даних змінюватимуться з часом, тому будемо з цікавістю стежити за оновленнями в найближчі тижні.