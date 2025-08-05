Разработчики лучшей игры 2023 года отметили годовщину релиза проекта, представив поклонникам ряд интересных статистических данных, информирует 24 Канал со ссылкой на пост в X.

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Каким было самое трудное достижение в Baldur's Gate 3?

В частности, Larian Studios поделились интересными подробностями о самых редких достижениях в Baldur's Gate 3.

Таким образом стало известно, что 1,1 миллиона игроков прошли игру в режиме "Тактика", тогда как менее 4% пользователей смогли победить Горташа в Змеиной Скале, не воспользовавшись ловушками.

Однако, "самым "тяжелым" достижением, которое покорилось лишь 1,82% игроков (2,26% на PlayStation), стало задание заработать более 100 золотых, играя музыку за класс Барда.

Еще более невероятной оказалась статистика по режиму Чести – специального режима игры, который завершает прохождение как только игрок терпит поражение в бою, а его персонажи погибают.

По данным Larian, 4647 игроков прошли BG 3 в этом хардкорном режиме, используя персонажа 1 уровня.

Среди разнообразия информации, также стало известны самые популярные компаньоны в игре. Ими стали Уилл, Гейл и Тинесерда.