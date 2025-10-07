Шанувальники Skyrim отримали вагомий привід повернутися в улюблений проєкт, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nexus Mods.

Зайва причина повернутися?

Життєвий цикл відеогри Skyrim не закінчується ось уже 14 років, адже безліч творчих людей продовжують поповнювати список модифікацій для проєкту.

Цікаво, що наразі для Skyrim Special Edition доступно понад 117 000 модів, які можна завантажити на популярному порталі Nexus Mods, повідомляє Gamerant.

2 жовтня однією з нових перлин цієї колекції стала масштабна модифікація Lordbound, розробка якої почалася ще у 2014 році.

Вона додає до класичної RPG абсолютно нову локацію під назвою Друадах, яка за розмірами є більшою, ніж місцевість з офіційного DLC Dragonborn. Розробники обіцяють більш як 60 годин контенту, серед якого понад 40 квестів, 50 підземель, купа нових предметів та спорядження, а також оригінальний саундтрек та повністю озвучені NPC.

Трейлер модифікації – дивіться відео

Особливу увагу команда Lordbound приділила головній сюжетній лінії.

Найкрутіший головний квест, у який ви коли-небудь грали в Skyrim, з вибором та наслідками, що змінюють стан долини,

– йдеться в описі модифікації.

Lordbound доступна усім охочим, однак її творці наголошують, що робота все ще ведеться, тож гравці повинні бути готові до ймовірних багів. Зрештою, шанувальникам проєктів студії Bethesda до цього не звикати.