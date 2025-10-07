Що пропонує гравцям Ardenfall?

Події гри розгортаються на острові Арденфолл, який технічно є хоч і компактним, але відкритим світом, розповідає 24 Канал з посиланням на Steam.

Дивіться також Співзасновник Rockstar назвав найкращу гру студії за всю її історію

Розробники наголошують, що рішення гравця матимуть реальні наслідки, а неігрові персонажі запам'ятовуватимуть його вибір.

Гравці зможуть досліджувати міста з цікавими персонажами, занурюватися в небезпечні підземелля та виконувати завдання так, як їм заманеться.

У Ardenfall немає жодних вказівок чи посібників, тож для розуміння світу доведеться читати щоденники та бути допитливим.

Динамічна бойова система дозволяє поєднувати звичайну зброю з магією, викликати монстрів, кидати зілля або навіть уникати проблем за допомогою закляття левітації.

Трейлер Ardenfall – дивіться відео:

Поточний плейтест, долучитися до якого можна на сторінці гри в Steam, містить оновлену та доповнену версію попередньої демоверсії. Повноцінний реліз Ardenfall у ранньому доступі на ПК заплановано на початок 2026 року.