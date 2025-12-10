Что предлагает бесплатное дополнение Stranger Things?

Новое расширение Stranger Things Expansion можно загрузить непосредственно через внутренний магазин симулятора. Оно добавляет полностью воссозданный город Хокинс, который находится под блокировкой из-за сверхъестественных угроз. Игрокам поручено управлять военным вертолетом Bell UH-1H Huey и помогать местным жителям справляться с опасностями, которые разрушили их город, пишет 24 Канал со ссылкой на VGC.

Расширение включает пять основных миссий под руководством Мюррея Баумана, одного из персонажей сериала, говорится на странице новостей Xbox. Задания охватывают подозрительные операции с поставками, опасные погони и экстренные спасательные миссии. Разработчики обещают насыщенный геймплей без спойлеров, намекая на напряженные моменты, характерные для атмосферы сериала.

Кроме сюжетных миссий, дополнение предлагает 40 локаций из Stranger Things, которые можно посетить в свободном режиме полета и сфотографировать в специальном фоторежиме. Среди них торговый центр Starcourt Mall, средняя школа Хокинса, национальная лаборатория Хокинса, городская свалка, аркада Palace Arcade, видеопрокат Family Video, озеро Lovers Lake и зловещий дом Крила.

Некоторые из локаций сериала "Странные дела" в Microsoft Flight Simulator 2024 / Фото Microsoft

Microsoft Flight Simulator 2024 вышел на PS5 на этой неделе, после выхода на Xbox и ПК год назад. По словам руководителя проекта Microsoft Flight Simulator Йорга Ноймана, именно он инициировал идею выхода игры на PlayStation 5. Ранее Xbox отклонял предложение портировать серию на консоли конкурентов, пока кто-то из Sony не проявил заинтересованность. Нойман считает, что это решение запустило лавину эксклюзивов Xbox на платформе PlayStation.

Таким образом бесплатное дополнение Stranger Things теперь доступно на Xbox Series X/S, PC, PlayStation 5, Steam и облачных платформах для всех владельцев обновленной версии симулятора.