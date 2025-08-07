Что известно о дополнении?

Дополнение "Мир Юрского периода: Архипелаг" разработано студией, известной своими аддонами для симуляционных платформ. Это будет ее первый опыт работы с брендированным контентом. Пакет обновлений добавит в игру все пять знаковых островов из франшизы: Исла-Сорна, Исла-Матансерос, Исла-Муэрта, Исла-Таканьо и Исла-Пенья, которые являются частью архипелага Муэртес у побережья Коста-Рики, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление студии Orbx.

События дополнения разворачиваются непосредственно перед фильмом "Мир Юрского периода" 2015 года, когда парк полностью функционирует. Однако разработчики предупреждают, что не все жители этих островов находятся под полным контролем. Например, остров Исла-Нублар оживленный, с монорельсами, пролегающих сквозь джунгли, и высоким Инновационным центром, готовым принимать гостей. В то же время Исла-Сорна остается нетронутой, с заброшенными сооружениями, которые медленно поглощаются природой.

В пакет "Мир Юрского периода: Архипелаг" будет включено множество интересностей для фанатов:

Знаковые структуры тематического парка.

Собственные аэродромы.

Полностью анимированные динозавры, такие как тираннозавр рекс, велоцираптор, стегозавр и брахиозавр.

Объекты для создания динозавров Site B.

Кроме свободного исследования архипелага Муэртес, дополнение также обещает авиационные испытания в виде специальных миссий и активностей, в частности VIP-перевозки и экскурсии.

Релиз "Мир Юрского периода: Архипелаг" запланирован на конец августа или начало сентября для Microsoft Flight Simulator 2024. Аддон будет доступен как платный опыт через вебсайт OrbxDirect и внутриигровой магазин. Цены пока не объявлены.

Разработчики также планируют выпустить дополнение для Flight Simulator 2020 позже.

Смотрите короткий тизер дополнения "Мир Юрского периода: Архипелаг": видео