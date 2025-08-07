Що відомо про доповнення?

Доповнення "Світ Юрського періоду: Архіпелаг" розроблено студією, що відома своїми аддонами для симуляційних платформ. Це буде її перший досвід роботи з брендованим контентом. Пакет оновлень додасть до гри всі п'ять знакових островів з франшизи: Ісла-Сорна, Ісла-Матансерос, Ісла-Муерта, Ісла-Таканьо та Ісла-Пенья, які є частиною архіпелагу Муертес біля узбережжя Коста-Рики, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення студії Orbx.

Дивіться також Fortnite отримає ще один кросовер з Halo

Події доповнення розгортаються безпосередньо перед фільмом "Світ Юрського періоду" 2015 року, коли парк повністю функціонує. Проте розробники попереджають, що не всі мешканці цих островів знаходяться під повним контролем. Наприклад, острів Ісла-Нублар жвавий, з монорейками, що пролягають крізь джунглі, та високим Інноваційним центром, готовим приймати гостей. Водночас Ісла-Сорна залишається недоторканою, з покинутими спорудами, які повільно поглинаються природою.

До пакету "Світ Юрського періоду: Архіпелаг" буде включено безліч цікавинок для фанатів:

Знакові структури тематичного парку.

Власні аеродроми.

Повністю анімовані динозаври, такі як тиранозавр рекс, велоцираптор, стегозавр та брахіозавр.

Об'єкти для створення динозаврів Site B.

Крім вільного дослідження архіпелагу Муертес, доповнення також обіцяє авіаційні випробування у вигляді спеціальних місій та активностей, зокрема VIP-перевезення та екскурсії.

Реліз "Світ Юрського періоду: Архіпелаг" запланований на кінець серпня або початок вересня для Microsoft Flight Simulator 2024. Аддон буде доступний як платний досвід через вебсайт OrbxDirect та внутрішньоігровий магазин. Ціни поки не оголошені.

Розробники також планують випустити доповнення для Flight Simulator 2020 пізніше.

Дивіться короткий тизер доповнення "Світ Юрського періоду: Архіпелаг": відео