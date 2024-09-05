Что известно

После посредственного запуска 23 августа и ужасно низкого количества игроков, PlayStation объявила, что Concord уйдет в офлайн через две недели после релиза. В сообщении в блоге компании игровой директор Райан Эллис из Firewalk Studios объявил, что Concord уйдет в офлайн с 6 сентября.

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Хотя этот геройский шутер для PS5 предлагал открытую бета-версию, которая достигла пика в 2 388 одновременных игроков, ее запуск едва достиг 700 пользователей, а в последующие дни количество игроков снизилось до 50 человек одновременно.

Эллис также заявил, что команда отправляется, чтобы "изучать варианты", что означает, что на игре не ставят окончательную точку. Предположительно, ее попытаются доработать и запустить снова.

Кроме того, продажи Concord будут немедленно прекращены, а всем, кто приобрел ее на PS5 или ПК, будет предложено возмещение. В сообщении также подробно описано, как игроки могут вернуть деньги за игру в зависимости от того, в каком магазине они приобрели ее.

Почти рекорд

Новость о закрытии игры появилась лишь через 10 дней после релиза, что является почти рекордным сроком для ААА-игры, которая объявила о закрытии.

Хотя крах Concord, кажется, в основном связан с ужасным количеством игроков и ценой в 40 долларов, аудитория имела и другие претензии, например, самый "уродливый" дизайн персонажей в истории.

Фанаты и критики ошеломлены скоростью, с которой Concord выводят из игры. Разработчики выключили возможность комментирования под публикацией о закрытии игры, однако это не помешало аудитории живо обсуждать новость в соседних публикациях.

8 лет работы, и все закончилось вот так,

– говорит один из комментаторов, тогда как другой называет то, что произошло, "позорным".

Стоит отметить, что сетью давно гуляли прогнозы, что онлайн-шутер от PlayStation будет посредственным и не задержится надолго. Даже те, кто верил в игру, все равно высказывали сомнения. Но столь быстрое закрытие все равно стало неожиданностью. В конце концов, чего же можно было ожидать от малоизвестной игры, когда Deadlock от Valve захватывает жанр и поражает своими отзывами, а Black Myth: Wukong бьет все возможные рекорды популярности после выхода всего за три дня до релиза Concord? В следующий раз стоит выбирать более удачную дату релиза.