Детали

Сообщается, что Remedy Entertainment заключила сделку с Annapurna Pictures. Кинокомпания ранее обеспечила половину бюджета для Control 2, а теперь купила права на экранизацию первой части. К ней присоединится Alan Wake.

Смотрите также Подробно о Deadlock: объяснение целей, героев, предметов и основ игрового процесса

Remedy с недавних пор полностью владеет интеллектуальной собственностью обеих франшиз после того, как в начале этого года выкупила права на Control в 505 Games. Обе франшизы существуют в общей вселенной, и обе являются чрезвычайно кинематографическими, поэтому такое расширение является логичным и, безусловно, очень желанным среди фанатов.

Неизвестно, можно ли ожидать кроссовер или хотя бы намеки в обоих проектах друг на друга, но все шансы на это есть.

Компании в совместном заявлении также не уточнили, какая игра получит фильм, а какая сериал, однако в анонсе четко указывается, что адаптация будет и для больших экранов, и я телевидения. Вполне возможно, что каждая из игр выйдет в формате фильма, а сериалы будут снимать о каких-то побочных историях или второстепенных персонажах, чтобы расширить вселенную, как это делает Marvel.

Смотрите трейлер игры Control: видео

Remedy получит большую долю доходов от игры Control 2 после того, как обе стороны вернут свои инвестиции. Зато Annapurna будет оставлять себе большую часть доходов от любых телевизионных и кинопроектов.

О том, как именно будут адаптированы обе игры, пока ничего не говорят, и, конечно же, никаких сценариев или сроков производства еще нет. Студия Annapurna стоит за такими фильмами, как Zero Dark Thirty, "Она" и "Нимона", которые стали неожиданными хитами на Netflix. Анимационный фильм Stray – на подходе. Компания имеет опыт в адаптации игр, поэтому у нас есть достаточно большие шансы увидеть что-то действительно качественное.

Смотрите трейлер игры Alan Wake: видео