Deadlock сочетает в себе геймплей шутера и проекта в жанре MOBA. Игра похожа на некоторых представителей этого жанра по своей сути, но первые игроки говорят, что это что-то значительно лучше, и оно имеет все шансы возглавить в популярности будущие киберспортивные соревнования.

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Цели

Цель матча проста — убить Патрона (или Покровителя) противника на его базе, прежде чем он уничтожит вашего. Если вы играли в другие MOBA, такие, как League of Legends или Dota 2, это то же, что Nexus или Ancient соответственно.

Вам также нужно будет защищать свою базу, ведь если враг уничтожит вашего Покровителя, вы проиграете.

Основы игрового процесса

Для начинающих игроков самым сложным является геймплей. Если вы привыкли к MOBA, он достаточно интуитивно понятен. Если вы пришли из мира Valorant или Overwatch 2, вы можете быть ошеломлены.

Deadlock – это игра 6v6 с четырьмя дорожками, на которых сражаются герои. Игроки случайным образом распределяются по дорожкам, где две из четырех дорожек будут 2v2, а две другие - 1v1.

Между всеми дорожками есть переулки, заполненные монстрами, которых игроки могут убивать за Души. Кроме того, в середине игры есть промежуточный босс, которого команды могут убить, чтобы получить преимущество (что-то вроде Рошана в Dota 2).

Карта, на которой вы играете, является зеркальным отражением с обеих сторон. На тропах каждой стороны есть несколько атакующих башен, которые нужно уничтожить, прежде чем добраться до базы противника. Они защищают дороги, ведущие к Покровителю, и стреляют по вам.

Есть три типа башен: Towers, Walkers и Base Guardians. Towers являются первой линией обороны в полосе, и, как правило, именно с них начинается ранняя фаза высадки. Вторая линия обороны — это Walkers, который является самым сильным из трех. Он наносит больше всего урона и может выдержать больше всего повреждений, поскольку требует, чтобы вы находились рядом с ним, чтобы нанести как можно больше урона. Base Guardians – ваша последняя линия обороны. В одном ряду их стоит по двое, и если их убить, то открывается доступ к базе.

С обеих сторон на пути к базе появляются миньоны. Вам придется убивать вражеских миньонов, чтобы получить Души, за которые вы сможете покупать предметы.

Как только ваша команда получит доступ к вражеской базе, вас встретят Святыни и Покровитель. Святыни имеют одно сходство с Ингибиторами в LoL: пока вы их не уничтожите, вы не сможете убить вражеского Покровителя. На одной базе их может быть два, и вам нужно уничтожить оба.



Защитная башня уровня Towers / Фото Valve

После того как обе Святыни будут уничтожены, вы можете начать наносить урон Покровителю. Покровитель — это большое существо, парящее в воздухе. Если его убить, он превратится в Ослабленного Покровителя, который выглядит как шар. Уничтожьте его – и вы победили. Если враг то же самое сделает на вашей базе – вы проиграли.



Покровитель в Deadlock / Фото Valve

Как можно понять, в этой игре вам придется уничтожать немного больше защитных сооружений, чем в Dota 2.

Герои

Сейчас в Deadlock есть 21 герой на выбор. У них нет ролей или классов, как в Dota 2, а это означает, что любой герой может быть поменян местами с другими на дорожках и все равно иметь относительно справедливое сочетание друг с другом. Каждый герой имеет четыре способности, одна из которых может иметь пассивное действие.

Что касается выбора героя, есть несколько способов сделать это. В меню героев Valve рекомендует героев для начинающих, и вы можете попробовать их в песочнице, чтобы увидеть, соответствуют ли они вашему стилю игры.



Все герои, доступны в игре / Фото Valve

Предметы

Как MOBA, Deadlock имеет магазин, в котором игроки могут покупать предметы, которые помогут улучшить персонажа. Одни предметы просто улучшают вашу статистику, а другие – дают возможность использовать их активные способности и эффекты как для себя, так и против врага.

Существует три класса предметов, которые вы можете приобрести: Оружие, Жизненная сила и Дух.

Первый класс улучшает ваше оружие, увеличивая урон, скорость стрельбы, время перезарядки или размер магазина. Некоторые улучшения даже дают пулям такие эффекты, как высасывание жизни или кровотечение.

Жизненная сила улучшает ваше здоровье. Это может происходить путем увеличения запаса здоровья, вампиризма чужого здоровья, щита от пуль и сопротивления духа. Эти конкретные элементы сделают вас более выносливым.

Что касается Духа, вы можете рассматривать его как комбинацию Жизненной силы и Оружия, с некоторыми другими типами баффов. Некоторые предметы здесь улучшают вашу способность выживать, а другие — вашу атаку.

Другие предметы также улучшают ваши способности.

Очевидно, что не каждый предмет будет полезным для каждого героя и в каждой ситуации, поскольку разные герои могут получить разную пользу от одного и того же предмета.



Предметы в игре / Фото Valve

Если вы только начинаете, есть смысл придерживаться стандартных наборов предметов в магазине. Все они созданы специально для каждого героя и полезно разделены на раннюю, среднюю и позднюю игру.

Однако, если вы хорошо научились играть, то можете просмотреть сборки сообщества, которые игроки создали для конкретных стилей игры. Так, это снова взято из Dota 2.