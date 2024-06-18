Безплатне оновлення вийде одночасно з DLC. Окрім різноманітних змін в ігровому процесі, воно значно покращить управління інвентарем і навіть додасть більше зачісок.

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Чого чекати в оновленні

Компанія FromSoftware повідомила про майбутні зміни в короткому дописі у своїх соцмережах:

Оновлення до базової гри Elden Ring та патч першого дня для Shadow of the Erdtree буде розповсюджено 20 червня. Оновлення включає виправлення помилок, коригування балансу та деякі нові функції,

– йдеться у твіті.

Найбільша зміна, яку слід очікувати, стосується предметів.

Вам більше не доведеться довго шукати, куди гра закинула щойно зібрані предмети. Розробники додають нову вкладку в інвентарі "Останні предмети".

Крім того, на іконках новопридбаних предметів тепер буде стояти знак оклику, доки гравці не виокремлять їх. Це повинно покращити досвід у грі.

Ось як це виглядає:

Також у гру буде додано п'ять нових зачісок. Їх можна вибрати під час створення персонажа, за допомогою Clouded Mirror Stand або за допомогою функції Rennala's Rebirth.

Але все це лише верхівка айсберга. Гравці зможуть дізнатися про решту змін і можливостей, які з'являться в оновленні, коли воно вийде в світ.

Тим часом Shadow of the Erdtree і патч до неї виходять 21 червня. DLC буде доступне опівночі за місцевим часом, з попереднім завантаженням на PlayStation.

Нагадаємо, раніше розробники розкрили, що є деякі умови, щоб вам відкрилося DLC Shadow of the Erdtree. Вони стосуються убивства двох босів, один з яких, як виявилося, часто не цікавий гравцям, тому 62 відсотки з них вирішили просто пропустити його. Тож для того, щоб зіграти в доповнення, вам варто повернутися до гри й виконати необхідні умови перед релізом.