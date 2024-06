У що ми гратимемо в червні

Якщо ви є передплатником одного з рівнів PlayStation Plus від Sony, на вашій консолі PlayStation з'явиться ціла низка нових ігор. До червневого оновлення увійшли 14 нових найменувань, серед яких середньовічна рольова гра Crusader Kings III, сюрреалістичний пригодницький екшен After Us, стратегія індустріальної епохи Anna 1800 та Football Manager 2024, а також ігри, що виходять лише для PS5.

Колекція також включає кілька кросоверів для PS4/PS5, починаючи з визнаної критиками та улюбленої фанатами гри Monster Hunter Rise від Capcom.

Серед інших:

Гоночна гра з мотокросу Monster Energy Supercross: The Official Videogame 6.

Процесуальний поліцейський симулятор Police Simulator: Patrol Officers.

Також додаються кілька ігор, які спочатку вийшли на PS4, зокрема шутер від першої особи Far Cry 4 .

. Дві гри Lego, включаючи The Hobbit і Disney-Pixar's The Incredibles.

До каталогу "Класика" для передплатників Premium також додається кілька старих ігор: шутер від третьої особи Ghosthunter, Lego Star Wars II: The Original Trilogy та дотепний платформер Daxter.

Дивіться трейлер Far Cry 4: відео

У червневій колекції ігор PlayStation Plus вперше з'явилася гра для PlayStation VR 2 – безкоштовний симулятор веслування на байдарках Kayak VR: Mirage. Sony почала пропонувати ігри для PS VR2 у PlayStation Plus на початку цього місяця в рамках Days of Play, що включало в себе велику колекцію ігор, серед яких і Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, Before Your Eyes, Walkabout Mini Golf, Synth Riders та обидві частини The Walking Dead: Saints & Sinners. Однак, щоб спробувати VR-ігри, вам потрібно бути передплатником Premium.

Перша партія нових ігор для PlayStation Plus на червень, анонсована наприкінці травня, включає SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever, Streets of Rage 4 та EA Sports FC 24. Ці ігри доступні кожному, незалежно від того, на який рівень PlayStation Plus ви підписані.

Оновлення також запропонувало пакет класичних ігор для PS2 для тих, хто має преміум-передплату.

Серед них:

Tomb Raider Legend.

Star Wars: The Clone Wars .

. Sly Cooper and the Thievius Raccoonus.

Дивіться трейлер Star Wars: The Clone Wars: відео

Нарешті, передплатники PS Plus Extra та Premium також отримали доступ до: