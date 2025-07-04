Після численних прохань фанатів та навіть підтримки від генерального директора Microsoft Gaming Філа Спенсера, Helldivers 2 розширює свої горизонти. Гра, яка стала справжнім хітом на PS5 та ПК, тепер стане доступною для власників Xbox Series X|S. Більше 130 тисяч гравців виступали за портування гри на цю платформу, і розробники нарешті пішли назустріч, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Кінець Xbox чи переродження: схоже що Microsoft більше не бажає створювати консолі

Гра Helldivers 2 дебютувала 8 лютого 2024 року на ПК (Steam) та PS5, і вже за три місяці її придбали понад 12 мільйонів разів. Гра обійшла за швидкістю продажів навіть God of War Ragnarok і встановила новий рекорд для ігор Sony. Цей кооперативний шутер від третьої особи дозволяє гравцям приміряти роль елітних солдатів Супер Землі – Хеллдайверів, які в командах до чотирьох осіб боряться з інопланетними загарбниками, що загрожують їхній рідній планеті.

До речі, перелік ігор, які стануть доступними в Game Pass у липні – вже доступний. А тим часом шість ігор, таких як Flock і Mafia Definitive Edition, покинуть підписку 15 липня, але гравці можуть придбати їх зі знижкою до 20%.

Тепер же, через півтора року після дебюту, Helldivers 2 виходить на Xbox Series X|S. Офіційна дата релізу – 26 серпня 2025 року, а ціна гри складе 40 доларів. Передзамовлення вже стартували в Microsoft Store, тож фанати можуть заздалегідь забезпечити собі місце на передовій. До анонсу версій для Xbox було представлено хвилинний геймплейний трейлер із закликом: "Нам потрібно більше Хеллдайверів. Нам потрібні нові рекрути!".

Трейлер Helldivers 2 – дивіться відео:

Керівник розробки Helldivers 2 Мікаель Ерікссон поділився своїм ентузіазмом щодо розширення аудиторії:

Ми знаємо, що геймери давно просили про це, і ми дуже раді залучити більше Хеллдайверів до нашої гри. У нас попереду ще багато цікавого в найближчі місяці та роки – і чим більше гравців, тим більше історій ми зможемо розповісти! Битва за Супер Землю лише починається.

Що чекає на нових рекрутів?

Гравці на Xbox отримають доступ до двох видань гри: стандартного та Super Citizen Edition. Ви зможете налаштовувати свою зброю, викликати потужні підкріплення під час бою та протистояти різноманітним ворогам – від комахоподібних Термінідів до кровожерливих роботів Автоматонів та ксенофобних Ілюмінатів, які прагнуть знищити людство. Кожен бій – це нова історія, і чим більше гравців приєднається, тим епічнішими вони стануть.

Тож, якщо ви власник Xbox Series X|S і давно чекали на шанс стати частиною армії Хеллдайверів, час настав!