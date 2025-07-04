После многочисленных просьб фанатов и даже поддержки от генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера, Helldivers 2 расширяет свои горизонты. Игра, которая стала настоящим хитом на PS5 и ПК, теперь станет доступной для владельцев Xbox Series X|S. Более 130 тысяч игроков выступали за портирование игры на эту платформу, и разработчики наконец пошли навстречу, рассказывает 24 Канал.

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Игра Helldivers 2 дебютировала 8 февраля 2024 года на ПК (Steam) и PS5, и уже за три месяца ее приобрели более 12 миллионов раз. Игра обошла по скорости продаж даже God of War Ragnarok и установила новый рекорд для игр Sony. Этот кооперативный шутер от третьего лица позволяет игрокам примерить роль элитных солдат Супер Земли – Хеллдайверов, которые в командах до четырех человек сражаются с инопланетными захватчиками, угрожающими их родной планете.

Кстати, перечень игр, которые станут доступными в Game Pass в июле – уже доступен. А тем временем шесть игр, таких как Flock и Mafia Definitive Edition, покинут подписку 15 июля, но игроки могут приобрести их со скидкой до 20%.

Теперь же, спустя полтора года после дебюта, Helldivers 2 выходит на Xbox Series X|S. Официальная дата релиза – 26 августа 2025 года, а цена игры составит 40 долларов. Предзаказы уже стартовали в Microsoft Store, поэтому фанаты могут заранее обеспечить себе место на передовой. До анонса версий для Xbox был представлен минутный геймплейный трейлер с призывом: "Нам нужно больше Хеллдайверов. Нам нужны новые рекруты!".

Трейлер Helldivers 2 – смотрите видео:

Руководитель разработки Helldivers 2 Микаэль Эрикссон поделился своим энтузиазмом относительно расширения аудитории:

Мы знаем, что геймеры давно просили об этом, и мы очень рады привлечь больше Хеллдайверов к нашей игре. У нас впереди еще много интересного в ближайшие месяцы и годы – и чем больше игроков, тем больше историй мы сможем рассказать! Битва за Супер Землю только начинается.

Что ждет новых рекрутов?

Игроки на Xbox получат доступ к двум изданиям игры: стандартному и Super Citizen Edition. Вы сможете настраивать свое оружие, вызывать мощные подкрепления во время боя и противостоять разнообразным врагам – от насекомоподобных Терминидов до кровожадных роботов Автоматонов и ксенофобных Иллюминатов, которые стремятся уничтожить человечество. Каждый бой – это новая история, и чем больше игроков присоединится, тем эпичнее они станут.

Поэтому, если вы владелец Xbox Series X|S и давно ждали шанс стать частью армии Хеллдайверов, время пришло!