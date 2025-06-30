Фраер, которая больше не работает в Xbox, недавно поделилась своей реакцией на последние партнерства Microsoft в сфере портативных устройств и консолей, придя к выводу, что компания "не имеет желания" создавать собственное оборудование, информирует 24 Канал.

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Взгляд Лоры Фрайер на будущее Xbox

На своем YouTube-канале Фрайер отметила, что будущие портативные устройства ROG Xbox Ally не будут иметь эксклюзивных игр для стимулирования продаж. Она также добавила, что партнерства Microsoft с Asus по портативному устройству и с AMD по следующему поколению Xbox указывают на мрачное будущее для консолей компании.

Очевидно, как одна из основательниц команды Xbox, я не довольна тем, где мы находимся сегодня. Мне не нравится наблюдать, как вся ценность, которую я помогла создать, постепенно разрушается. Мне грустно, ведь с моей точки зрения кажется, что Xbox не имеет желания – или буквально не может – выпускать оборудование. Поэтому это партнерство выглядит как медленный выход из бизнеса производства аппаратного обеспечения,

– заявила Фрайер.

Она также признала, что ремастеры классических игр, таких как The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, имели огромный успех, но поставила под сомнение способность Xbox создавать новые хиты. Фрайер считает, что хотя Game Pass является ценным ресурсом, этого недостаточно для стимулирования продаж оборудования.

Зато бывший вице-президент Xbox Live и Game Pass Майк Ибарра выразил несколько иной взгляд. Хотя он также считает, что Microsoft отходит от производства оборудования, он убежден, что компания может стать крупнейшим издателем игр, если сосредоточится исключительно на этой цели.

Они должны понять, что нужно изменить, и сделать это быстро. Я большой фанат и всегда буду "кровоточить зеленым"... Выберите свою нишу и держитесь за нее... Для меня это просто: Xbox должна стремиться стать крупнейшим издателем развлекательного контента в мире. Избавьтесь от всего остального и сосредоточьтесь. Не бойтесь сказать, кто вы есть. Примите свою нишу... Сидеть на заборе – не выигрышный план",

– написал Ибарра.

Финансовые показатели и сокращения

Недавний отчет свидетельствует, что уже в начале июля Microsoft может провести новую волну сокращений в своем игровом подразделении. Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер неоднократно заявлял, что компании необходимо сокращать штат Xbox, чтобы сделать бизнес устойчивым.

В то же время последний квартальный отчет Microsoft показал чистый доход в размере 70,1 миллиарда долларов (рост на 13%) и чистую прибыль в 25,8 миллиарда долларов (рост на 18%). Подразделение Xbox также продемонстрировало рост доходов по сравнению с прошлым годом.

А тем временем Microsoft обновила старую консоль Xbox 360, чтобы запихнуть туда рекламу новых приставок компании. Это обновление вызвало смешанные реакции: позитив, поскольку был исправлен длительный баг с отображениями обложек игр, но критику за добавление рекламы.