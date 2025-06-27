Последнее значительное обновление дашборда Xbox 360 произошло вскоре после закрытия онлайн-магазина консоли в июле 2024 года. Тогда Microsoft удалила ненужные меню и плитки, но это привело к ошибке, из-за которой обложки игр и миниатюры выглядели растянутыми и искаженными, напоминает 24 Канал со ссылкой на TrueAchievements.

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Новый патч, который вышел 24-26 июня 2025 года, исправил эту проблему, сделав интерфейс более опрятным и приятным для глаза.

Однако вместе с исправлением бага на дашборде появились две рекламы новых консолей Xbox Series X и Series S. Одна из них просто показывает изображение современных консолей без текста, а другая содержит QR-код с надписью

"Почувствуйте производительность следующего поколения. Обновитесь сегодня".

Клик по этим баннерам ничего не дает – для перехода на сайт Xbox нужно отсканировать QR-код с помощью смартфона или планшета, где пользователей дополнительно побуждают приобрести новую консоль.

Это обновление не сопровождается полноценным системным апдейтом, а просто подтягивает новые панели после проверки серверов, и, кажется, пока оно доступно только в США и Великобритании. Некоторые пользователи из других стран, например Бразилии, сообщили, что изменения появились только после входа с американским аккаунтом.

Реакция сообщества и исторический контекст

Xbox 360, которая дебютировала 22 ноября 2005 года, остается самой продаваемой консолью Microsoft с примерно 84 миллионами проданных единиц по всему миру. Она сохраняла популярность даже после выхода Xbox One в 2013 году и имела значительную долю рынка в странах, таких как Мексика, даже после релиза Xbox Series X/S.

Интересный факт! Онлайн-магазин консоли работал впечатляющие 19 лет. Консоль была долгое время актуальной и имела немалую популярность среди геймеров даже на момент выхода приставок современного поколения.

Реакция сообщества на обновление в целом положительная по исправлению графического бага, но добавление рекламы вызвало смешанные эмоции. Некоторые фанаты на Reddit выразили радость по поводу обновленного вида дашборда, отмечая, что "наконец-то он выглядит лучше" и "больше не выглядит депрессивно".

Другие же просят Microsoft вернуть оригинальный интерфейс с "лезвиями" (blades) как последний жест доброй воли для ностальгирующих игроков. Однако есть и критика: многие считают, что реклама на консоли, которой почти 20 лет, выглядит как "соль на рану", особенно после закрытия магазина в 2024 году, когда Microsoft прекратила поддержку цифровых покупок для Xbox 360.

А тем временем Xbox подтвердил дату выхода Senua's Saga Hellblade II на PS5. Вместе с релизом на PS 5 игра также получит обновления и для консолей Xbox и ПК.