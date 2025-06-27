Останнє значне оновлення дашборду Xbox 360 відбулося незабаром після закриття онлайн-магазину консолі в липні 2024 року. Тоді Microsoft видалила непотрібні меню та плитки, але це призвело до помилки, через яку обкладинки ігор і мініатюри виглядали розтягнутими та спотвореними, нагадує 24 Канал із посиланням на TrueAchievements.

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Новий патч, який вийшов 24-26 червня 2025 року, виправив цю проблему, зробивши інтерфейс більш охайним і приємним для ока.

Однак разом із виправленням багу на дашборді з’явилися дві реклами нових консолей Xbox Series X і Series S. Одна з них просто показує зображення сучасних консолей без тексту, а інша містить QR-код із написом

"Відчуйте продуктивність наступного покоління. Оновіться сьогодні".

Клік по цих банерах нічого не дає – для переходу на сайт Xbox потрібно відсканувати QR-код за допомогою смартфона чи планшета, де користувачів додатково спонукають придбати нову консоль.

Це оновлення не супроводжується повноцінним системним апдейтом, а просто підтягує нові панелі після перевірки серверів, і, здається, наразі воно доступне лише в США та Великобританії. Деякі користувачі з інших країн, наприклад Бразилії, повідомили, що зміни з’явилися лише після входу з американським акаунтом.

Реакція спільноти та історичний контекст

Xbox 360, яка дебютувала 22 листопада 2005 року, залишається найбільш продаваною консоллю Microsoft із приблизно 84 мільйонами проданих одиниць по всьому світу. Вона зберігала популярність навіть після виходу Xbox One у 2013 році та мала значну частку ринку в країнах, таких як Мексика, навіть після релізу Xbox Series X/S.

Цікавий факт! Онлайн-магазин консолі працював вражаючі 19 років. Консоль була довгий час актуальною та мала чималу популярність серед геймерів навіть на момент виходу приставок сучасного покоління.

Реакція спільноти на оновлення загалом позитивна щодо виправлення графічного багу, але додавання реклами викликало змішані емоції. Деякі фанати на Reddit висловили радість із приводу оновленого вигляду дашборду, зазначаючи, що "нарешті він виглядає краще" і "більше не виглядає депресивно".

Інші ж просять Microsoft повернути оригінальний інтерфейс із "лезами" (blades) як останній жест доброї волі для ностальгуючих гравців. Однак є й критика: багато хто вважає, що реклама на консолі, якій майже 20 років, виглядає як "сіль на рану", особливо після закриття магазину в 2024 році, коли Microsoft припинила підтримку цифрових покупок для Xbox 360.

А тим часом Xbox підтвердив дату виходу Senua's Saga Hellblade II на PS5. Разом з релізом на PS 5 гра також отримає оновлення і для консолей Xbox та ПК.