Які ігри виходять у липні
Другий місяць літа готує одну дуже очікувану фанатами гру, яка в спекотну пору року занурить нас у морозний холод. Це Frostpunk 2, продовження популярного "виживальника", в якому нам потрібно розбудовувати місто, боротися з пронизливим холодом і досліджувати постапокаліптичний світ.
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Але ось повний список:
- The First Descendant – 2 липня.
- Final Fantasy XIV: Dawntrail – 2 липня.
- Zenless Zone Zero – 4 липня.
- Anger Foot – 11 липня.
- EvilvEvil – 16 липня.
- Schim – 18 липня.
- Dungeons of Hinterburg – 18 липня.
- Nintendo World Championships: NES Edition – 18 липня.
- Flintlock – 18 липня.
- EA Sports College Football 25 – 19 липня.
- Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 19 липня.
- Exophobia – 23 липня.
- Frostpunk 2 – 25 липня.
- Kingdom Rush 5: Alliance – 25 липня.
- Arranger: A Role Puzzling–Adventure – 25 липня.
- Smite 2 – 30 липня.
Дивіться трейлер Frostpunk 2: дивіться відео
Які ігри вийдуть у серпні
- Tomba! Special Edition – 1 серпня.
- Thank Goodness You’re Here – 1 серпня.
- Steamworld Heist II – 8 серпня.
- Cat Quest III – 8 серпня.
- The Crush House – 9 серпня.
- Stormgate – 13 серпня.
- Streets of Rogue 2 – 14 серпня.
- I Am Your Beast – 15 серпня.
- The Precinct – 15 серпня.
- Dustborn – 20 серпня.
- Black Myth: Wukong – 20 серпня.
- Tactical Breach Wizards – 22 серпня.
- Concord – 23 серпня.
- World of Warcraft: The War Within – 26 серпня.
- Core Keeper – 27 серпня.
- Squirrel With A Gun – 29 серпня.
- Star Wars Outlaws – 30 серпня.
Дивіться трейлер Star Wars Outlaws: дивіться відео