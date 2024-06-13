Скільки планет у Star Wars Outlaws

У 10-хвилинному ролику ми побачили, що гравці матимуть змогу відправитись у космос, коли героїня вилетіла на невеликому транспортнику з космічного корабля, а потім вступила у битву з ворогом.

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Пізніше ми бачимо надсвітловий стрибок і прибуття до однієї з планет. Для того, що висадитись на неї, достатньо просто влетіти в її атмосферу.

Дивіться трейлер Star Wars Outlaws: відео

Загалом у Star Wars Outlaws є п'ять планет, на які ми зможемо відправитися й дослідити, а також квести на кожній з них, щоб доповнити основну та побічні історії. Доступні планети включають:

Аківа . Це планета джунглів, де розташовані численні фабрики дроїдів та промислові комплекси. Її велике місто приймає злочинців.

. Це планета джунглів, де розташовані численні фабрики дроїдів та промислові комплекси. Її велике місто приймає злочинців. Кантоніка . Світ-вузол, також повний багатих кримінальних елементів. Азартні ігри тут – звична справа. На планеті також є розкішний курорт, якщо ви захочете пробратися туди і поцупити кілька речей.

. Світ-вузол, також повний багатих кримінальних елементів. Азартні ігри тут – звична справа. На планеті також є розкішний курорт, якщо ви захочете пробратися туди і поцупити кілька речей. Кіджімі . Застиглий світ, який ми вперше побачили у фільмі "Скайвокер. Сходження", що зазнав нападів бандитів і також став притулком для численних злочинців.

. Застиглий світ, який ми вперше побачили у фільмі "Скайвокер. Сходження", що зазнав нападів бандитів і також став притулком для численних злочинців. Татуїн . Культова планета з фільмів. Безкрайня пустеля, що здається домівкою для злочинних організацій, таких як Хатти, але сповнена можливостей.

. Культова планета з фільмів. Безкрайня пустеля, що здається домівкою для злочинних організацій, таких як Хатти, але сповнена можливостей. Супутник Тошара. Хоча технічно він і не є планетою, все ж буде абсолютно новою локацією, спеціально створеною для гри. Тут є поселення, розлоге місто та багато відкритої землі, де можна розігнатися на швидкісному мотоциклі.

Поки що неясно, наскільки великі будуть ці локації. Дізнатися це ми зможемо вже 30 серпня 2024 року, коли Star Wars Outlaws вийде в світ.