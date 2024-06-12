Сам трейлер триває майже три хвилини й показує нам ігровий процес, деякі особливості, зброю, монстрів, аномалії та кілька локацій. Реліз заплановано на 5 вересня для ПК та Xbox серій S/X. Власникам PlayStation 5 доведеться чекати щонайменше до 5 грудня, пише Games 24.

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Найцікавіші деталі трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля

Перш за все варто подивитися сам трейлер. Можливо, при детальному перегляді ви помітите щось, чого не помічали раніше.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля: дивіться відео

Один із найцікавіших моментів ми бачимо після 1:50. Персонаж заходить на базу, де можна перепочити й перебрати спорядження. Там у кількох кадрах можна побачити на полицях багато цікавих речей. Наприклад, пляшку з логотипом іншої гри від тієї ж студії GSC Game World, "Козаки 3". Поряд із нею – пляшка пива "Хміль", енергетик, узятий з реального життя (імовірно, рекламна інтеграція), та, судячи з усього банка зі згущеним молоком. Така сама банка молока лежить на поверхні ліворуч від персонажа.

В іншому кадрі цей же користувач @AtorZn помітив у персонажа, з яким б'ється головний герой, шеврон "Моноліт". Це фанатичне угруповання з Центру Зони, яке захищало однойменну реліквію, що, за їхніми віруваннями, виконувала бажання. У грі "S.T.A.L.K.E.R.: Тінь Чорнобиля" загадка реліквії була розгадана – вона виявилась ілюзією і була знищена сталкером, на прізвисько Стрілець.



Шеврон "Моноліт" / Скриншот @AtorZn

На самому початку не можна не помітити, що персонаж на ім'я Ріхтер співає українську пісню. Це "Край, мій рідний край", виконавцем та автором якої є Микола Мозговий, хоча в різний час її також співали й інші українські виконавці, зокрема Василь Зінкевич та Руслана.

Цікавим фактом є те, що в одному з кадрів, коли Скіф на узвишші стріляє в когось, хто знаходиться внизу, ми бачимо внизу функцію "Затримати дихання". Це нова механіка, яка, ймовірно зробить постріли зі снайперської гвинтівки більш зручними. Ви зможете затримати дихання й таким чином зменшити рухи, щоб зафіксувати приціл.



Функція затримування дихання / Скриншот 24 Каналу

Уперше в серії ми побачимо нову локацію – градирню. Це велика труба, призначена для охолодження великої кількості води за допомогою спрямованого потоку повітря. Ми чули про неї раніше, у попередніх іграх, але ні разу не мали змоги там побувати. Як можна побачити в трейлері, у градирні буде присутня якась нова аномалія, що виглядає наче великий вогняний смерч, що підіймається до самого верху.

Цікаво, що більшість локацій залишилися такими ж, як і в попередній частині, з поправкою на кращу графіку та певні зміни, що могли бути внесені з часом у ці місця людьми. Наприклад, деякі будівлі змінили призначення, зникли деякі об'єкти, такі як зарослі, дерева, купи сміття. Знаменитий бар "100 рентген" трохи змінив вивіску, а червона будівля поряд тепер має зачинені ворота і вивіску "Базар".