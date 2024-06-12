Сам трейлер длится почти три минуты и показывает нам игровой процесс, некоторые особенности, оружие, монстров, аномалии и несколько локаций. Релиз запланирован на 5 сентября для ПК и Xbox серий S/X. Владельцам PlayStation 5 придется ждать как минимум до 5 декабря, пишет Games 24.

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Самые интересные детали трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля

Прежде всего стоит посмотреть сам трейлер. Возможно, при детальном просмотре вы заметите что-то, чего не замечали раньше.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: смотрите видео

Один из самых интересных моментов мы видим после 1:50. Персонаж заходит на базу, где можно отдохнуть и перебрать снаряжение. Там в нескольких кадрах можно увидеть на полках много интересных вещей. Например, бутылку с логотипом другой игры от той же студии GSC Game World, "Казаки 3". Рядом с ней – бутылка пива "Хмель", энергетик, взятый из реальной жизни (вероятно, рекламная интеграция), и, судя по всему банка со сгущенкой. Такая же банка молока лежит на поверхности слева от персонажа.

В другом кадре этот же пользователь @AtorZn заметил у персонажа, с которым сражается главный герой, шеврон "Монолит". Это фанатичная группировка из Центра Зоны, которая защищала одноименную реликвию, что, по их верованиям, исполняла желания. В игре "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" загадка реликвии была разгадана – она оказалась иллюзией и была уничтожена сталкером, по прозвищу Стрелок.



Шеврон "Монолит" / Скриншот @AtorZn

В самом начале нельзя не заметить, что персонаж по имени Рихтер поёт украинскую песню. Это "Край, мій рідний край", исполнителем и автором которой является Николай Мозговой, хотя в разное время ее также пели и другие украинские исполнители, в частности Василий Зинкевич и Руслана.

Интересным фактом является то, что в одном из кадров, когда Скиф на возвышении стреляет в кого-то, кто находится внизу, мы видим внизу функцию "Задержать дыхание". Это новая механика, которая, вероятно, сделает выстрелы из снайперской винтовки более удобными. Вы сможете задержать дыхание и таким образом уменьшить движения, чтобы зафиксировать прицел.



Функция задерживания дыхания / Скриншот 24 Канала

Впервые в серии мы увидим новую локацию – градирню. Это большая труба, предназначена для охлаждения большого количества воды с помощью направленного потока воздуха. Мы слышали о ней раньше, в предыдущих играх, но ни разу не имели возможности там побывать. Как можно увидеть в трейлере, в градирне будет присутствовать какая-то новая аномалия, выглядящая как большой огненный смерч, поднимающийся до самого верха.

Интересно, что большинство локаций остались такими же, как и в предыдущей части, с поправкой на лучшую графику и определенные изменения, что могли быть внесены со временем в эти места людьми. Например, некоторые здания изменили назначение, исчезли некоторые объекты, такие как заросшие, деревья, кучи мусора. Знаменитый бар "100 рентген" немного изменил вывеску, а красное здание рядом теперь имеет закрытые ворота и вывеску "Базар".