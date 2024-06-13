Сколько планет в Star Wars Outlaws

В 10-минутном ролике мы увидели, что игроки смогут отправиться в космос, когда героиня вылетела на небольшом транспортнике с космического корабля, а затем вступила в битву с врагом.

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Позже мы видим сверхсветовой прыжок и прибытие к одной из планет. Для того, что высадиться на нее, достаточно просто влететь в ее атмосферу.

Смотрите трейлер Star Wars Outlaws: видео

Всего в Star Wars Outlaws есть пять планет, на которые мы сможем отправиться и исследовать, а также квесты на каждой из них, чтобы дополнить основную и побочные истории. Доступные планеты включают:

Акива . Это планета джунглей, где расположены многочисленные фабрики дроидов и промышленные комплексы. Его большой город принимает преступников.

. Это планета джунглей, где расположены многочисленные фабрики дроидов и промышленные комплексы. Его большой город принимает преступников. Кантоника . Мир-узел, также полон богатых криминальных элементов. Азартные игры здесь – обычное дело. На планете также есть роскошный курорт, если вы захотите пробраться туда и украсть несколько вещей.

. Мир-узел, также полон богатых криминальных элементов. Азартные игры здесь – обычное дело. На планете также есть роскошный курорт, если вы захотите пробраться туда и украсть несколько вещей. Киджими . Застывший мир, который мы впервые увидели в фильме "Скайуокер. Восхождение", подвергшийся нападениям бандитов и также ставший пристанищем для многочисленных преступников.

. Застывший мир, который мы впервые увидели в фильме "Скайуокер. Восхождение", подвергшийся нападениям бандитов и также ставший пристанищем для многочисленных преступников. Татуин . Культовая планета из фильмов. Бескрайняя пустыня, что кажется домом для преступных организаций, таких как Хатти, но полна возможностей.

. Культовая планета из фильмов. Бескрайняя пустыня, что кажется домом для преступных организаций, таких как Хатти, но полна возможностей. Спутник Тошара. Хотя технически он и не является планетой, все же будет совершенно новой локацией, специально созданной для игры. Здесь есть поселение, обширный город и много открытой земли, где можно разогнаться на скоростном мотоцикле.

Пока что неясно, насколько большие будут эти локации. Узнать это мы сможем уже 30 августа 2024 года, когда Star Wars Outlaws выйдет в свет.