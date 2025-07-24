Создатель самой известной серии шутеров в мире рассказал невероятную историю происхождения серии Deer Hunter, которая дала старт отдельному жанру симуляторов охоты, информирует 24 Канал со ссылкой на подкаст Nightdive Studios.

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Целый жанр возник благодаря богатому бизнесмену?

Джон Ромеро – один из самых известных разработчиков индустрии видеоигр, послужной список которого имеет множество культовых проектов, ведь как соучредитель id Software он успел поработать над Doom, Wolfenstein, Quake и большим количеством других игр.

На старте полномасштабного вторжения, он впервые за 28 лет создал уровень для Doom 2, посвятив его поддержке народа Украины.

Во время недавнего подкаста на канале Nightdive Studios, Ромеро рассказал о создании серии Deer Hunter, причиной которого оказалась сеть супермаркетов Walmart.

Этот бренд стал известным в США в 90-х, когда магазины сети стали популярным местом встречи геймеров, ведь там можно было приобрести новейшие игры или консоли.

Благодаря сотрудничеству id Software с GT Interactive (издателем, который превратился в современную компанию Atari) студия Ромеро достигла соглашения о дистрибуции через Walmart.

Одним из ключевых людей в сделке был руководитель сети в Техасе, который имел один конкретный запрос к разработчикам.

Я просто хочу игру про охоту на оленей. Сделайте такую, и я гарантирую, что она распродастся,

– вспоминает его слова Ромеро.

В заключении, GT нашли студию и дали старт серии Deer Hunter.