Творець найвідомішої серії шутерів у світі розповів неймовірну історію походження серії Deer Hunter, яка дала старт окремому жанру симуляторів полювання, інформує 24 Канал з посиланням на подкаст Nightdive Studios.

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Джон Ромеро – один з найвідоміших розробників індустрії відеоігор, послужний список якого має безліч культових проєктів, адже як співзасновник id Software він встиг попрацювати над Doom, Wolfenstein, Quake та великою кількістю інших ігор.

На старті повномасштабного вторгнення, він вперше за 28 років створив рівень для Doom 2, присвятивши його підтримці народу України.

Під час нещодавнього подкасту на каналі Nightdive Studios, Ромеро розповів про створення серії Deer Hunter, причиною якого виявилася мережа супермаркетів Walmart.

Цей бренд став відомим у США в 90-х, коли магазини мережі стали популярним місцем зустрічі геймерів, адже там можна було придбати найновіші ігри чи консолі.

Завдяки співпраці id Software з GT Interactive (видавцем, який перетворився на сучасну компанію Atari) студія Ромеро досягла угоди про дистрибуцію через Walmart.

Одним з ключових людей в угоді був керівник мережі в Техасі, який мав один конкретний запит до розробників.

Я просто хочу гру про полювання на оленів. Зробіть таку, і я гарантую, що вона розпродасться,

– пригадує його слова Ромеро.

У висновку, GT знайшли студію та дали старт серії Deer Hunter.