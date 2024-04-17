Elden Ring складна навіть якщо грати без будь-яких додаткових челенджів, однак контент-мейкери вигадують все нові й нові методи того, як ускладнити собі життя в проєкті Fromsoftware.

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Виділився в цьому плані й стрімер, відомий під ніком Silithur, який вирішив пройти гру, використовуючи азбуку Морзе.

Для цього він модифікував проєкт та створив спеціальний геймпад, щоб могти керувати своїм персонажем. Завдяки старанням гравця, кожна серія натискань і звукових сигналів ініціювала певну дію в грі.

Відео, на якому Silithur переміг фінального боса гри – Elden Beast за допомоги своєї чудернацької методики, стало вірусним у соцмережі X (колишній твітер) та було помічено інвестором Tesla Стівеном Марком Райаном, який і скинув його Ілону Маску.

Мільярдер прокоментував ролик, зазначивши, що справжній челендж це вбити таким методом Маленію – найскладнішого боса гри, за оцінкою більшості геймерів.

Керування в Elden Ring азбукою Морзе – дивитися відео

Silithur прийняв виклик Маска і вбив могутню Валькірію в той самий день, заслуживши ще більше уваги в мережі та мільйони переглядів.

Щоправда, сам мільярдер поки що ніяк не привітав геймера з таким дивовижним звершенням.